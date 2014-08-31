مهديزاده طلا گرفت/ سمندر و چالاکی به مدال نقره رسیدند

به گزارش خبرنگار مهر، پنجمین مرحله از رقابتهای لیگ جهانی موسوم به کاراته وان با حضور 319 کاراته کا از 45 کشور جهان روز گذشته به میزبانی ژاپن در "اوکیناوا" آغاز شد. روز گذشته سه نماینده ایران راهی بازی نهایی شدند که در وزن 60-کیلوگرم، امیر مهدی زاده در فینال به مصاف "بروس داگلاس" از برزیل رفت و با نتیجه 3 بر یک مبارزه را به سود خود خاتمه داد و به مدال طلای این وزن رسید.

این کاراته کای قمی با برتری مقابل "ناکاهورو کاهیری" از ژاپن ، " چی پنگ" از چین تایپه ، حریفی از استرالیا و "شینتارو آراگا" از ژاپن را شکست داده وراهی بازی نهایی شده بود.

حسین سمندر نماینده کشورمان در وزن 67- کیلوگرم که روز گذشته با پیروزی مقابل تاکاکی فوجیساوا از ژاپن ،عمر کمال اوغلو از ترکیه و نماینده استرالیایی راهی مبارزه نهایی شده بود در فینال برابر هیروتو شینوهارا از ژاپن 4 بر صفر نتیجه را واگذار کرد و به مدال نقره این وزن رسید.

ضمن اینکه فاطمه چالاکی کاراته کای وزن 61-کیلوگرم تیم ملی بانوان در دیدار فینال برابر سومیا مایومی ژاپنی با نتیجه 11 بر 3 شکست خورد و به مدال نقره این وزن رسید. وی در پیکار با ناسوکی آراکاتی از ژاپن ، لاریسا باربوسا از برزیل ، سونجا استلند از لوکزامبورگ و گویو نامیکوی بازهم از ژاپن صاحب پیروزی شده و به فینال رسیده بود.

در وزن 84+کیلوگرم، ایمان سنچولی پس از استراحت در دور نخست، مقابل رسول کریموف روس 4 بر 2 به برتری رسید، در مبارزه دوم 2 بر یک چی وانگ یونگ از چین تایپه را از پیش رو برداشت، مبارزه سوم برابر فرانکو روکوزو از آرژانتین پس از تساوی صفر بر صفر در وقت قانونی مبارزه با رای داوران برنده شد و به فینال راه یافت. سنچولی در فینال باید به مصاف انیس ارکان ترکیه ای برود.

سجاد گنج زاده دیگر نماینده این وزن بود که پس از استراحت در دور نخست، مقابل ترول بلغارستانی 8 بر صفر پیروز شد اما در مبارزه دوم مقابل هیدیوشی کاگاوای ژاپتی 5 بر 4 مغلوب شد و از ادامه مسابقات بازماند. همچنین پگاه زنگنه در وزن 68- کیلوی زنان ایران به دیدار پایانی راه یافت.وی دور نخست 4-1 برابر موران لوپز از مکزیک به برتری رسید و در دوم باحساب 2 بر صفر شینا مای از کشور میزبان رو از پیش رو برداشت. زنگنه با این پیروزی به دور نیمه نهایی صعود کرد و در این مرحله با برتری 6 - 1 مایا سوزوکی، دیگر کاراته کای ژاپنی، جواز صعود به مسابقه فینال رو کسب کرد. وی برای کسب نشان طلای این پیکارها به مصاف مروه کوبان از ترکیه خواهد رفت.

در وزن 68+کیلوگرم، حمیده عباسعلی به نشان برنز دست يافت. وی پس از استراحت در دور نخست، دور دوم برابر ناتسومی کاوامورا از ژاپن یک بر صفر پیروز شد، در مبارزه دوم مقابل ناژه ابراهیم فرانسوی یک بر صفر نتیجه را واگذا رکرد تا در جدول شانس مجدد مبارزاتش را ادامه دهد. عباسعلی در این جدول مقابل "کولین ژنگ"از چین پس از تساوی 2 بر 2 با رای داوران برنده تاتامی را ترک کرد و به مدال برنز این وزن رسید.