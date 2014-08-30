لورکوزن صدر جدول را حفظ کرد/ شکست خانگی هامبورگ و اشتوتگارت

به گزارش خبرگزاری مهر، هفته دوم رقابتهای فوتبال باشگاه‌های آلمان، بوندس لیگا، از ساعت 18 امروز شنبه ادامه یافت که در یکی از مهمترین بازی‌ها تیم بایر لورکوزن در زمین خود برابر هرتابرلین 4 بر 2 پیروز شد تا با کسب دومین برد متوالی همچنان صدرنشین بوندس لیگا باقی بماند. تین جوای (50)، امیر اسپائیچ (62)، جولیان برانت (74) و کریم بلارایی( 86) برای لورکوزن گلزنی کردند و دو گل تیم هرتابرلین را نیز تین جوای (24- گل به خودی) و جولیان شیبر (60) به ثمر رساندند.

در سایر دیدارهای برگزار شده نتایج زیر به دست آمد:

* هامبورگ صفر - پادربورن 3

* اشتوتگارت صفر - کلن 2

* وردربرمن یک - هافن هایم یک

* ولفسبورگ 2 - فرانکفورت 2

هفته دوم از رقابتهای فوتبال باشگاه‌های آلمان بوندس لیگا طبق برنامه زیر به پایان می‌رسد:

شنبه - 08/06/93

* شالکه - بایرن مونیخ

یکشنبه - 09/06/93

* ماینتس - هانوفر

* فرایبورگ - مونشن گلادباخ

جدول رده‌بندی بوندس لیگا:

1- بایر لورکوزن 6 امتیاز

2- پادربورن 4 امتیاز(تفاضل 3+)

3- هافن هایم 4 امتیاز(تفاضل 2+)

4- کلن 4 امتیاز(تفاضل 2+)

5- فرانکفورت 4 امتیاز(تفاضل 1+)

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16- شالکه بدون امتیاز(یک بازی و تفاضل 1-)

17- فرایبورگ بدون امتیاز( یک بازی و تفاضل 1-)

18- آگزبورگ بدون امتیاز(تفاضل 3-)