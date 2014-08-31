گزارش یدیعوت آحارونت از خسارت های اقتصادی صهیونیستها در جنگ غزه

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه یدیعوت آحارونت چاپ رژیم صهیونیستی در گزارشی تحت عنوان "تابستان فراموش نشدنی اسرائیل" نوشت: تمام بخش های اقتصادی در اسرائیل در جریان جنگ غزه در تیررس موشک های فلسطینی قرار داشت و این امر خسارت های اقتصادی بسیاری بر جا گذاشت.

وزارت ارتش اسرائیل در این رابطه دچار بیشترین خسارت شد و این خسارت ارزشی بالغ بر 2.57 میلیارد دلار آمریکا بود. همچنین خسارت بخش صنعتی اسرائیل 350 میلیون دلار برآورد شده است و علت آن نیز کاهش میانگین تولید به نسبت 20 درصد در مناطق مرکزی و جنوب اراضی اشغالی فلسطین است.

"مهند عقل" کارشناس در زمینه اقتصاد رژیم صهیونیستی در این رابطه اعلام کرد: تولید و صادرات اسرائیل در جریان جنگ غزه کاهش پیدا کرد و واردات مواد خام مورد نیاز تولید حدود 2.3 درصد و همچنین حجم صادرات اسرائیل در جریان جنگ غزه بیش از 2.5 درصد کاهش داشت.

علاوه براین بیش از 70 درصد ساکنان جنوب فلسطین اشغالی که هم مرز با نوار غزه و در تیررس موشک های مقاومت فلسطین قرار دارند به فکر مهاجرت به شمال فلسطین اشغالی را دارند چرا که از نظر آنها شمال رژیم صهیونیستی امن تر از قسمت های جنوبی است.

در مورد گردشگری و خسارت های آن نیز باید گفت که حملات موشکی گروه های مقاومت فلسطین به نزدیکی فرودگاه بن گوریون و شهرهای فلسطین اشغالی باعث لغو پروازها شد و دهها شرکت هواپیمایی جهان پروازهای خود را به فلسطین اشغالی متوقف کردند.

لغو این پروازها بر خرید در بازارها، رزرو هتل ها و استفاده از رستوران ها و مناطق توریستی تاثیر منفی گذاشت به طوری که حدود 700 میلیون دلار آمریکا خسارت در این زمینه وارد شد. مهند عقل در این زمینه گفت: با توجه به اینکه فلسطین اشغالی مقصد نخست گردشگری در خاورمیانه محسوب می شد به دلیل این خسارت ها چنین عنوانی را از دست داده است و به اعتقاد من در شرایط کنونی اردن مکان نخست را در صنعت توریسم به خود اختصاص داده است.

وی افزود: خسارت های اقتصادی اسرائیل محدود به موارد ذکر شده نیست بلکه در آینده نیز ادامه دارد و احساس ناامنی در داخل اسرائیل و ارتباط آن با سرمایه گذاری های جدید از جمله این موارد است و ما از میلیاردها دلار سخن می گوییم.