اجرای طرح تحول سلامت استان مرکزی رضایت بخش است

به گزارش خبرنگار مهر، شکراله حسن بیگی ظهر یکشنبه با بیان این مطلب در کارگروه تخصصی سلامت و امنیت غذایی استان افزود: با اجرای طرح تحول سلامت زمینه رضایت نسبی مردم از خدمات درمانی و کاهش هزینه های درمان در استان فراهم شده است.

وی د رادامه با تاکید بر ضرورت اجرای طرح نوسازی بیمارستان ولیعصر گفت: فرسودگی این مرکز درمانی همواره موجب نارضایتی مردم از این مجموعه شده و باید با اجرای طرح نوسازی ضمن تلاش در جهت ارائه خدمات بهداشتی و درمانی مناسب تر زمینه رضایت مندی مردم را بیش از پیش فراهم کرد.

معاون سیاسی امنیتی استاندار مرکزی در ادامه با اشاره به دستور کار دوم جلسه پیرامون اجرای طرح جمع آوری قلیانها در سطح شهر اراک گفت: باید با توریج فرهنگ و ارائه آموزشهای لازم جامعه را نسبت به خطرات استعمال قلیان آگاه کرد.

ضرورت اطلاع رسانی و آگاهی بخشی به جامعه درباره مضرات قلیان

حسن بیگی با اظهار تاسف از نوع نگاه جامعه به قلیان و بی خطر دانستن آن بیان داشت: متاسفانه این روزها قلیان به یک ابزار تفریحی برای مردم تبدیل شده و استعمال آن در خانواده ها چه در خانه چه در هنگام تفریح و مسافرت انجام می شود.

وی تاکید کرد: باید از توان رسانه ها در جهت اطلاع رسانی و آگاهی بخشی به جامعه پیرامون مضرات قلیان استفاده کرد.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی اراک نیز در این جلسه با اشاره به اجرای طرح تحول سلامت در استان مرکزی گفت: طرح تحول سلامت بر اساس دستورالعمل ابلاغی از سوی وزارت بهداشت و درمان در استان مرکزی در حال اجراست و خوشبختانه با تدابیر اندیشیده شده این استان توانسته به عنوان یک استان موفق در اجرای این طرح عمل کند.

دکتر طاهر احمدی افزود: تلاش شبانه روزی پرسنل درمانی استان در بیمارستانهای دولتی استان در راستای اجرای این طرح قابل تقدیر است این درحالیست که متاسفانه فرسودگی تعدادی از بیمارستانهای دولتی و بزرگ استان گاها باعث می شود که تمام خدمات ارزشمند درمانی در قالب طرح تحول سلامت زیر سوال برود.

برای بازسازی بیمارستان ولیعصر به 110 میلیارد تومان اعتبار نیاز است

وی ادامه داد: بازسازی و نوسازی بیمارستان های فرسوده دولتی از جمله بیمارستان ولیعصر اراک از اولویت های کاری دانشگاه علوم پزشکی اراک در سالجاری است.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی اراک گفت: برای بازسازی بیمارستان ولیعصر به 110 میلیارد تومان اعتبار نیاز است.

طاهر احمدی در بخش دیگر سخنان خود به اجرای طرح جمع آوری قلیان در شهرستان اراک اشاره کرد و گفت: عدم اطلاع مردم از مضرات استفاده قلیان باعث شده تا استعمال آن حتی در اماکن عمومی چون پارکها به یک عادت برای مردم تبدیل شود.

وی اظهارداشت: دانشگاه علوم پزشکی و مرکز بهداشت استان مرکزی برای اجرای موفق طرح جمع آوری قلبان در استان نیازمند همت جدی و مسئولانه تمامی دستگاه های ذیربط شهری، انتظامی و فرهنگی است.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی اراک یادآور شد: جمع آوری قلیان از اماکن به ویژه قهوه خانه ها به استناد نامه معاونت حقوقی دولت و قانون دخانیات مصوب شورای اسلامی در دستور کار مرکز بهداشت استان مرکزی قرار گرفته و در حال اجراست.