به دنبال روابط دوجانبه با آمریکا نیستیم

به گزارش خبرگزاری مهر، سید عباس عراقچی در گفت‌وگو با شبکه تلویزیونی المیادین، در پاسخ به سوالی درباره مطرح شدن قدرت موشکی ایران در مذاکرات هسته ای گفت: مسئله توان موشکی ایران چند بار مطرح شد و ما به طور کامل این مسئله را برای طرف‌های مقابل تشریح کردیم که ما نمی توانیم درباره سامانه های دفاعی و تجهیزات نظامی و دفاعی خود بحث کنیم و به هیچ کسی اجازه نخواهیم داد وارد این مسئله شود.



وی با اشاره به پیشرفت درباره بعضی مسایل در مذاکرات بین ایران و گروه 1+5 تاکید کرد: همچنان فاصله نسبتا زیادی در مواضع دو طرف وجود دارد.



معاون وزیر امور خارجه با بیان اینکه هدف اصلی از توافقنامه ژنو فراهم کردن فضای مناسب و آرام برای مذاکرات اصلی بود گفت: هدف ما در مذاکرات کنونی رسیدن به توافقنامه فراگیر است و تصور می کنیم امکان دستیابی به نتایج مورد نظر وجود دارد، اما مسایل و مشکلات مطرح فراتر از چیزی است که ما تصور می کردیم. همچنان فاصله نسبتا زیادی در مواضع دو طرف وجود دارد.



مذاکره کننده ارشد ایران افزود: ما درباره بعضی مسایل به یکدیگر نزدیک شدیم، اما مسایل اختلافی زیادی مطرح است و ما همچنان برای رسیدن به توافق تا بیست و چهارم ماه نوامبر آینده فرصت داریم.



وی اضافه کرد: برای دور جدید مذاکرات با گروه 1+5 در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل در اواخر ماه سپتامبر آینده برنامه ریزی می کنیم و تا آن زمان ما به دیدارهای دوجانبه با بیشتر کشورهای عضو این گروه ادامه خواهیم داد و امیدواریم در این مدت بعضی از مسایل دشوار حل شود.



معاون وزیر امورخارجه تاکید کرد: موضع ما در مذاکرات مبتنی بر حقوق هسته‌ای ملت ایران است که امکان معامله بر سر آن وجود ندارد. اگر به حقوق هسته ای ملت ایران احترام گذاشته شود و طرف مقابل از خواسته های غیرمنطقی دوری کند، به اعتقاد من دستیابی به راه حل کار دشواری نخواهد بود.



عراقچی کلید موفقیت مذاکرات هسته ای را پایبندی به توافقات انجام شده دانست و گفت: بر اساس توافقنامه ژنو هدف مذاکرات برطرف کردن نگرانی های دو طرف مذاکره است و نگرانی ها درباره امکان حرکت کردن ایران به سوی سلاح هسته ای و اعتمادسازی در این باره است و ایران در مقابل باید از حقوق هسته ای خود از جمله حق غنی سازی اورانیوم استفاده کند.



مذاکره کننده ارشد ایران گفت: معادله برد- برد آن است که ما به خواسته های صلح آمیز خود برسیم و طرف مقابل هم اطمینان پیدا کند سلاح هسته ای وجود نخواهد داشت. در صورت پایبندی به این هدف و مطرح نشدن خواسته های غیرمنطقی، رسیدن به این توافقنامه واقعا امکان پذیر است.



معاون وزیر امور خارجه تاکید کرد: اگر کسی به دنبال دیگر اهداف سیاسی باشد و خواسته های غیر منطقی مطرح شود ما با مشکل روبرو خواهیم شد.



عراقچی در ادامه مصاحبه با شبکه تلویزیونی المیادین، در پاسخ به سوالی درباره روند مذاکرات 11 سال گذشته در مورد پرونده هسته ای ایران گفت: ما از صلح آمیز بودن برنامه هسته ای خود اطمینان داریم و آمادگی داریم این اعتماد را به دیگران نشان دهیم.



وی گفت: همه بخش های برنامه هسته ای ایران و ساختار و اهداف آن صلح آمیز است. به همین علت ما هیچ مشکلی با شفافیت، نظارت یا بازرسی بیشتر نداریم. اما اگر کسی بخواهد از این مسئله سوء استفاده کند و تحت عنوان بازرسی به اهداف دیگری برسد و به نام شفافیت به دنبال اطلاعات درباره مسایل و اماکن دیگر باشد، ما در مورد آن حساس و نگران هستیم و در برابر آن خواهیم ایستاد.



معاون وزیر امور خارجه با بیان اینکه میز مذاکرات را رها نخواهیم کرد گفت: ما برای مذاکرات آمادگی داریم و در رسیدن به راه حل مسالمت آمیزی برای پرونده هسته ای ایران جدی هستیم و به هیچ کسی اجازه نخواهیم داد حقوق هسته ای ایران را محدود یا لغو کند.



عراقچی افزود: ممکن است بعضی از این فعالیت ها را برای مدت زمان مشخصی با هدف اعتمادسازی محدود کنیم، اما این مسئله به معنای صرف نظر کردن از حقوق هسته ای مان نیست.



وی درباره مذاکرات دوجانبه ایران با آمریکا تصریح کرد: در همه مذاکرات بین المللی که شمار شرکت کنندگان در آن بیش از دو کشور است، مذاکرات دوجانبه معمول است. زیرا برای کمک به پیشرفت مذاکرات و درک بهتر موضع همه طرف ها، ضروری است گاهی مذاکرات دوجانبه انجام شود.



معاون وزیر امور خارجه افزود: این مذاکرات دوجانبه فقط بین ما و آمریکاییها نیست، بلکه با همه کشورهای عضو گروه 1+5 است.



وی گفت: از سوی دیگر، بخش مهمی از تحریمها به قوانین آمریکا ارتباط دارد و آمریکایی ها باید آنها را لغو کنند که شامل بخش مهمی از تحریمهای مالی، نفتی و بانکی است. به همین علت ما نیاز بیشتری به مذاکرات، رایزنی و هماهنگی با طرف آمریکایی داریم.



معاون وزیر امور خارجه در پاسخ به سوالی درباره حضور ویلیام برنز معاون وزیر امور خارجه آمریکا در مذاکرات هسته ای با ایران به عنوان نماینده باراک اوباما و خبرها در مورد مذاکرات پنهانی با ویلیام برنز در یک کشور منطقه خاطر نشان کرد: آقای ویلیام برنز از دیپلمات های بلندپایه آمریکا و فرد دوم در وزارت امور خارجه این کشور است. به اعتقاد ما مشارکت او در مذاکرات مفید بود، زیرا باعث شد تبادل نظر در مذاکرات به طور مستقیم گسترش پیدا کند. اما از نظر ما مسئله مهم آن است که مذاکرات با آمریکایی‌ها به نوبه خود اساسی نیست.



عراقچی تاکید کرد: ما فقط برای تامین منافع ایران مذاکره می کنیم و به دنبال مذاکره با آمریکا برای روابط دوجانبه یا درباره دیگر مسایل نیستیم.



وی تاکید کرد: مشکلات قبلی با آمریکا همچنان وجود دارد و مخالفت ما با سیاست های استکباری آمریکا در خاورمیانه و حمایت این کشور از رژیم صهیونیستی همچنان مطرح است. ما سیاست های آمریکا را درباره بسیاری از مسایل بین المللی و منطقه ای رد می کنیم و درباره آن هیچ مذاکره ای با آمریکاییها نداریم.



معاون وزیر امور خارجه در ادامه مصاحبه اختصاصی با شبکه تلویزیونی المیادین، در پاسخ به سوالی درباره چگونگی موفقیت هیئت ایرانی در مذاکرات اخیر هسته ای به ویژه توافقنامه ژنو گفت: نقاط قوت هیئت مذاکره کننده در پرونده هسته ای در واقع همان نقاط قوت جمهوری اسلامی ایران است. مقاومت ملت ایران در 10 سال گذشته کشورهای غربی در آمریکا و اروپا را به این نتیجه رساند تهدید نظامی نتیجه ای ندارد و تحریم های اقتصادی هم نتیجه بخش نیست و نمی‌تواند مشکلی را حل کند و به همین علت گریزی از مذاکره وجود ندارد.



عراقچی با رد تبلیغات غربی‌ها درباره اینکه تحریمها سبب شد ایران پای میز مذاکره برگردد گفت: اگر تحریم ها عامل مشارکت ما در مذاکرات بود، ما سال ها پیش این اقدام را انجام می دادیم. اما آنچه ایران را به مذاکره واداشت آن است که به علت دستاوردهای خود برگه های زیادی در اختیار دارد و به همین علت ایران از موضع قدرت در مذاکرات شرکت کرد.



مذاکره کننده ارشد ایران در پاسخ به سوالی درباره میزان غنی سازی مورد نیاز ایران افزود: ایران در واقع کشوری است که توانمندی هسته ای صلح آمیز دارد و این توانمندی ها برای تامین نیازهای ایران است نیاز ما به انرژی در چند سال آینده جدی است و بخش زیادی از نیاز ما به انرژی و برق باید از طریق انرژی هسته ای تامین شود. به همین علت ما به نیروگاه ها و راکتورهای جدید نیاز داریم. بنابراین باید سوخت این نیروگاه ها تامین شود.



عراقچی افزود: در ژنو گفته شد ایران به غنی سازی اورانیوم ادامه خواهد داد، اما میزان و حجم آن بر اساس نیاز عملی ایران تعیین خواهد شد. این مسئله انکار ناپذیر است و نیاز ما صنعتی است و ما باید به سطح تولید صنعتی سوخت برسیم.



مذاکره کننده ارشد ایران در پاسخ به این سوال که آیا تحولات منطقه ای تاثیری بر روند مذاکرات هسته ای ندارد؟ خاطر نشان کرد: ما تلاش زیادی کردیم تا هیچ مسئله ای بر موضوع هسته ای و مذاکرات هسته ای تاثیر نگذارد. اما به طور طبیعی در جهان سیاست و سیاست بین الملل همه چیز بر همه چیز تاثیرگذار است. امکان ندارد تحولات منطقه تاثیری بر مذاکرات هسته ای نداشته باشد. اما درباره این تحولات به عنوان مثال مسئله اوکراین. ما، روس ها، غربی ها و آمریکا تلاش کردیم به هیچ مسئله ای اجازه ندهیم بر مذاکرات هسته ای تاثیر بگذارد.



عراقچی در پاسخ به این سوال که اگر مذاکرات شکست بخورد، چه شرایطی به وجود خواهد آمد؟ گفت: اجازه بدهید به سناریوهای مثبت و خوب فکر کنیم. همواره جایی برای سناریوهای بد وجود دارد. هیچ کسی نمی خواهد مذاکرات به نتایج مورد نظر نرسد و هیچ کسی نمی خواهد به اوضاع قبلی باز گردیم. همه تلاش می کنند به توافق خوبی برای همه طرف ها دست پیدا کنیم.