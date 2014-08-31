کنترل جمعیت حیوانات ناقل با رعایت شرایط انجام می شود/ احداث پناهگاه حیوانات در 4 شهر کشور

به گزارش خبرنگار مهر، مسعود احمدی ظهر یکشنبه در جلسه کارگروه مشترک کنترل جمعیت حیوانات ناقل بیماری های مشترک بین انسان و حیوان در شهرداری اراک افزود: یکی از معضل های کشور در این زمینه این است که با انبوهی از جمعیت حیوانات ناقل بیماری به انسان مواجه است.

وی ابراز کرد: برای کنترل جمعیت این حیوانات با استفاده از قانون مدنی و قانون اسلام نسبت به عقیم سازی و نگهداری آنها تصمیم گرفته شده است.

احداث پناهگاه حیوانات در 4 شهر کشور

مدیر کل دفتر هماهنگی عمرانی و خدمات شهری سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور با اشاره به اینکه احداث پناهگاهی مورد تائید بهداشت در 4 شهر اراک، نیشابور، اسلامشهر و ارومیه به عنوان پایلوت برای اجرای این تصمیم در دستور کار قرار گرفته است، اظهار داشت: هدف از پایلوت قرار دادن این شهرها آزمون و خطای این تصمیم و گرفتن ایرادات آن برای اجرای بهتر کار در سایر شهرهای کشور است.

احمدی با اشاره به اینکه در حوزه کنترل جمعیت سگ های بدون صاحب باید جنبه های بشر دوستانه و بهداشتی مورد رعایت واقع شود، بیان داشت: با عنایت به اینکه 11درصد از حیوان گزیدگی ها مربوط به سگ های ولگرد و 89 درصد مربوط به سگ های صاحب دار است، باید در کنار کنترل این جمعیت شیوه نامه نظارت و نگهداری بر سگ های گله و نگهبان نیز به درستی اجرایی شود.

احمدی همکاری تمامی دستگاه های ذیربط در این زمینه را خواستار شد و افزود: باید کنترل جمعیت سگ های ولگرد به گونه ای باشد که کنترل بر روی حیوانات دیگری که توسط این سگ ها کنترل می شدند از بین نرود.

مدیر کل دفتر امور شهری و شوراهای استانداری مرکزی نیز با بیان اینکه 73 کانون حیوانات ناقل بیماری در استان مرکزی شناسایی شده است گفت: چهار هزار و 826 سگ در محدوده های مختلف شهر و روستاهای این استان شناسنامه دار شدند تا میزان نظارت بر آنها دقیق تر باشد.

سعید فرخی با تاکید بر اینکه نظارت بر نحوه جمعیت و بهداشت محیط شهری و روستایی امری جدی است تصریح کرد: دو هزار و 710 سگ گزیدگی پارسال در استان مرکزی گزارش شده که 290 مورد آن توسط سگهای ولگرد و بدون صاحب بوده است.

کارشناس دفتر امور شهری و شورای استانداری مرکزی هم در این جلسه گفت: هدف از برگزاری این جلسه کنترل جمعیت حیوانات ناقل بیماری به انسان است.

ناهید کسایاپور افزود: در سال 92 با برگزاری 22 جلسه در سطح شهرستان های استان و 51 مصوبه در این جلسات این موضوع مورد بررسی قرار گرفته است.

وی ابراز کرد: در سال گذشته در سطح استان مرکزی 1177 جلسه آموزشی توسط اداره کل دامپزشکی و مرکز بهداشت برگزار شد.

6834 میلیون ریال هزینه حیوان گزیدگی

این کارشناس ادامه داد: شش هزار و 834 میلیون ریال هزینه حیوان گزیدگی در استان طی سال گذشته بوده است.

کسایاپور با اشاره به اینکه در سال گذشته سه هزار و 417 مورد معادل 40 درصد حیوان گزیدگی در اراک رخ داده است، اظهار داشت: این آمار نسبت به مدت مشابه قبل با 11 درصد کاهش مواجه بوده است.

وی همچنین 61 درصد حیوان گزیدگی را در استان مربوط به مناطق روستایی و 39 درصد را مربوط به مناطق شهری دانست.

کارشناس دفتر امور شهری و شورای استانداری مرکزی بیان داشت: حیوان گزیدگی توسط سگ های بدون صاحب سال گذشته در استان در مناطق شهری و روستایی 290 مورد بوده است و 80 درصد سگ گزیدگی ها هم توسط سگ های بدون صاحب در استان نسبت به مدت مشابه قبل با کاهش مواجه بوده است.

کسایاپور تصریح کرد: طی سال گذشته در استان مرکزی میزان سگ گزیدگی سگ های صاحب دار 89 درصد بوده که این میزان 36 درصد در مناطق شهری و 64 درصد در مناطق روستایی رخ داده است.

در این جلسه مقرر شد با افتتاح پناهگاه حیوانات ناقل بیماری به انسان این حیوانات به صورت زنده جمع آوری و در این مرکز مورد واکسیناسیون و عقیم سازی قرار بگیرند.

