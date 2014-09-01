واردات کالاهای لوکس باید محدود شود

به گزارش خبرنگار مهر، علی طیب نیا در نشست استانداران سراسر کشور که در سالن پیامبر اعظم وزارت کشور در حال برگزاری است در جمع خبرنگاران گفت: در نشست امروز مسئولان اقتصادی و وزرای دولت، بسته خروج غیرتورمی از رکود را توضیح داده و تشریح کردند و از نظرات استانداران برای تبیین موضوعات اقتصادی خروج از رکود استفاده کردیم.

وزیر اقتصاد درباره واردات بی رویه به کشور گفت: در دوره اخیر عمده واردات، کالاهای واسطه ای و مواد اولیه مورد نیاز به واحدهای تولیدی بوده که سعی کردیم برای این واردات تسهیلات بیشتری نسبت به گذشته قرار دهیم.

طیب نیا با تاکید بر اینکه در شرایط رکودی باید جلوی کالاهای لوکس گرفته شود افزود: باید واردات این کالاها محدود شود و ما واردات خودروهای بالای 2500 سی سی را ممنوع کردیم و این خودروها به صورت رسمی امکان ورود به کشور را ندارند.

وی تاکید کرد: البته چون خودروهای بالای 2500 سی سی امکان ورود به کشور را ندارند، متروکه می شوند و بعد از طریق کالاهای متروکه وارد کشور می شوند.