کامرون از تشديد تدابير عليه گروه هاي تکفيري خبرداد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بی بی سی ،دیوید کامرون نخست‌وزیر انگلیس از اعمال محدودیت‎‌های جدید برای مقابله با مظنونان به عضویت در گروه‌های تروریستی تکفیری خبر داد.



دیوید کامرون در پارلمان این کشور که برای نماینده ها صحبت می کرد با اشاره به پیوستن برخی اتباع کشورش به گروه های تکفیری تروریستی در سوریه و عراق گفت: نفرت انگیز است که اتباع انگلیسی با گروه های تروریستی مثل داعش اعلام همبستگی می کنند.

وی گفت : برای جلوگیری از بازگشت مظنونان به همکاری با گروه های تروریستی نیاز به یک قدرت خاص و اتخاذ یک سلسله تدابیر امنیتی داریم.

و ی در ادامه بخش هایی از مقررات جدید دولت خود را برای مقابله با مظنونان به همکاری با گروهک های تکفیری اعلام کرد.

وی گفت: برای مقابله با تهدیدات تروریستی پلیس بریتانیا در مناطق مرزی می‌تواند به طور موقت گذرنامه‌های افراد مظنون به عضویت در داعش را ضبط کند.



کامرون گفت: تمرکز طرح جدید دولت حفاظت از امنیت شهروندان بریتانیا در قبال تهدیدات تروریستی است و به همین منظور قوانین سخت تری برای مظنونان اعمال خواهد شد و آزادی های آنها محدود تر خواهد شد.



