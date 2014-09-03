توافق جدید نفتی تهران-بغداد/ صادرات گازوئیل ایران 7 برابر شد

به گزارش خبرنگار مهر، پس از خودکفایی ایران ازواردات گازوئیل با افزایش گازرسانی به واحدهای نیروگاهی و صنایع، اولنی محموله گازوئیل ایران به افغانستان صادر شد.



از این رو اولین محموله گازوئیل ایران به افغانستان صادر شد و شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی از توافق با سه شرکت خصوصی به منظور افزایش حجم فروش گازوئیل به این کشور همسایه خبر داده است.



عباس کاظمی معاون وزیر نفت با اعلام اینکه حساب ویژه‌ای بر روی افزایش صادرات گازوئیل به افغانستان باز کرده‌ایم، گفته است: افزایش حجم صدور گاز به افغانستان منجر به کاهش حجم قاچاق سوخت از یک سو و افزایش درآمدهای نفتی کشور خواهد شد.



پس از افزایش حجم صادرات گازوئیل به افغانستان، مقامات تهران- بغداد هم به منظور افزایش حجم صادرات این فرآورده استراتژیک نفتی به توافق نهایی دست یافته اند.



سید ناصر سجادی مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی از نهایی شدن قرارداد صادرات گازوئیل بین ایران و عراق خبر داد و اعلام کرد: براساس این توافق جدید حجم صادرات گازوئیل به 2.5 میلیون لیتر در روز افزایش یافته است.



این مقام مسئول با اعلام اینکه براساس این قرار داد، به زودی صادرات روزانه ٢,٥ میلیون لیتر گازوئیل به خاک عراق عملیاتی می شود، تصریح کرد: برپایه این قرار داد، صدور گازوئیل به عراق با هدف تامین سوخت نیروگاهی این کشور در بازه زمانی یک سال انجام می شود.



وی با تاکید بر اینکه با عملیاتی شدن قرارداد صادرات گازوئیل به عراق در طول یکسال بیش از ٩٠٠ میلیون لیتر گازوئیل توسط نفتکش های جاده پیما وارد خاک این کشور همسایه خواهد شد، تاکید کرد: از مرداد ماه سال گذشته تا مرداد ماه سال جاری در مجموع حدود 131 میلیون لیتر گازوئیل توسط ایران به کشورهای همسایه و به طور ویژه عراق صادر شده است.



به گزارش مهر، ایران برای سال جاری هدف گذاری صادرات 5 میلایرد دلار فرآورده نفتی و برای سال 94 به منظور صادرات 10 میلیارد دلار فرآورده های مختلف نفتی برنامه ریزیکرده است.



در همین حال حمیدرضا عراقی معاون وزیر نفت با بیان اینکه از ابتدای سال جاری تاکنون میزان تحویل گاز به نیروگاه های برق در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته بیش از 5.5 میلیارد مترمکعب افزایش یافته از رشد 40 درصدی گازرسانی به واحدهای نیروگاهی از ابتدای سال جاری خبر داد و گفته است: افزایش گازرسانی منجر به کاهش شدید مصرف انواع سوخت مایع به ویژه گازوئیل در نیروگاه‌ها شده است.