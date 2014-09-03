فرشاد شکیبی تهیهکننده «فردا دیر است» در گفتگو با مهر درباره ساخت این برنامه در حال پخش از شبکهسلامت سیما اظهار کرد: با توجه به سابقه کاری من در حوزههای مختلف برنامهسازی احساس کردم باید برنامهای ساخته شود که صرفا به آسیبهای اجتماعی بپردازد چون تا پیش از این به طور دقیق و موشکافانه کسی سراغ تهیه این گونه برنامهها نرفته بود.
وی ادامه داد: با توجه به اهداف و سیاستگذاریهای کلان شبکه سلامت سیما و وجود افراد باتجربه و رسانهای در این شبکه، طرح برنامه «فردا دیر است» را مطرح کردیم و با موافقت مدیر شبکه سلامت این برنامه را با همکاری گروه اجتماعی و خانواده روی آنتن بردیم.
موشکافی آسیبشناسانه معضلات فردی
شکیبی درباره اهداف این برنامه گفت: هدف اصلی این برنامه بررسی معضلات مختلف فردی و اجتماعی است تا با موشکافی آسیبشناسانه از دیدگاههای گوناگون در جهت رفع آنها حرکت کنیم.
تهیه کننده «فردا دیر است» از همکاری مناسب تیم تحقیقی و پژوهشی در کنار عوامل سازنده آن خبر داد و افزود: در کنار همه عوامل این برنامه تیم تحقیق و پزوهشی وجود داشت که از نظرات اساتید دانشگاه و مسئولان برای انتخاب موضوعات مختلف و ارائه راهکارها و هدایت برنامه به ما کمک میکرد.
مخاطبان را نصیحت نمیکنیم
وی در خصوص جایگاه مخاطب در این برنامه تصریح کرد: در برنامه ما مخاطبان نصیحت نمیشوند بلکه قضاوت نهایی برعهده خود مخاطب گذاشته شده است به نوعی این مخاطب و نظریات اوست که «فردا دیر است» را راهبری میکند.
تهیه کننده «شوک» ادامه داد: انتخاب نوع سوژهها، استفاده از مجری برنامه که خود جامعه شناس است و از همه مهمتر انتقال حس به مخاطب از ویژگیهای این برنامه است که موجب موفقیت آن میشود.
با تغییرات روز جامعه نگاه برنامه ما هم عوض میشود
شکیبی در پایان درباره رویکرد آینده این برنامه اذعان کرد: این برنامه نیز مانند همه برنامههای دیگر نقاط ضعفی دارد و ما سعی در رفع آنها داریم البته نباید فراموش کرد که با توجه به تغییر موضوعات روز جامعه ساختار و نگاه این برنامه هم به سمت تکامل و تغییر پیش خواهد رفت.
به گزارش مهر، در مراسم تقدیر از برترین برنامهسازان ماه رمضان و تابستان 93 برنامه «فردا دیر است» گروه اجتماعی و خانواده شبکه سلامت سیما به تهیه کنندگی فرشاد شکیبی به عنوان برنامه برتر در حوزه برنامههای سلامت محور معرفی شده بود.
این برنامه روزهای فردا ساعت 20:30 از شبکه سلامت پخش میشود.
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