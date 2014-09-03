ناف بلوطهای گچساران را با آتش بریده اند/ حریق در ارتفاعات"آبریگون"ادامه دارد

به گزارش خبرنگار مهر، روزی نیست که دودی از جنگلهای کهگیلویه و بویراحمد بلند نشود و بر آبی آسمان نقش نبندد. جنگلهایی که هشت درصد جنگلهای کشور و 20درصد جنگلهای زاگرس را تشکیل می دهند.

از سردسیر تا گرمسیر و از"دنا" تا "خامی" و از "خائیز" تا "تامر"، جایی نیست که آتش داغ سیاهی بر تن آن نگذاشته باشد و این قله های سربه فلک کشیده را داغدار نکرده باشد.

شعله های آتش به بکباره گر می گیرند و هرچه در سر راه می بینند، می سوزانند. نه حرمت بلوطهای کهن را دارند، نه رحمی به درختان جوان می کنند و نه دلشان به حال پرنده ای می سوزد که بر شاخه ای لانه ای ساخته است.

پس از آنکه طی روزهای اخیر 22 هکتار از مراتع و درختان قرق شده منطقه تنگ سرخ در بخش سردسیری استان طعمه حریق شد، روز گذشته قرعه آتش به نام جنگلهای شمال گچساران زده شد تا بازهم ارتفاعات شمالی این شهرستان در پشت دود و آتش ناپدید شود.

این بار نیز ارتفاعات "آبریگون" در نزدیکی منطقه گناوه گچساران که چندی پیش 50 هکتار از آن درآتش سوخت، شاهد سوختن ایستاده درختان بلوط، کل خنگ و بنه اش بود.

آغاز دوباره حریق پس از دوبار خاموشی

به گفته رئیس منابع طبیعی شهرستان گچساران، این آتش سوزی پریروز در این ارتفاعات آغاز و مهار شد اما دوباره روز گذشته آتش دوباره شعله ور گردید.

فرجام جلیلی به خبرنگار مهر می گوید: نیروهای اطفای حریق روز گذشته دوباره به منطقه اعزام شدند و موفق شدند در ساعت 12 شب آتش را مهار کنند.

وی بیان می کند: با این حال صبح امروز خبر رسید که دودی در منطقه بلند شده است و دوباره نیروهای برای اطفای کامل حریق به این ارتفاعات اعزام شدند.

جلیلی میزان وسعت حریق را 10 هکتار عنوان می کند و می افزاید: این منطقه دارای مراتع پرپشتی بوده و با یک جرقه آتش خیلی سریع گسترده می شود.

صاعقه؛ عامل آتش سوزی

وی عامل این آتش سوزی را یک صاعقه می داند و می گوید: پریروز یک صاعقه به زمین زده بود و یک درخت بلوط آتش گرفت که همین منجر به گسترش حریق شد.

رئیس منابع طبیعی شهرستان گچساران به مصائب اطفای حریق و کمبود امکانات در این منطقه اشاره می کند و می گوید: آتش سوزی در ارتفاعات 1800 متری از سطح دریا روی داده بود و نیروهای اطفای حریق برای رسیدن به منطقه سه ساعت پیاده روی کردند.

وی بیان می کند: در اواسط عملیات اطفای حریق، نیروها با کمبود آب مواجه شدند و تشنگی امان آنها را برید اما با این حال و در این گرمای سوزان به کار ادامه دادند.

جلیلی در خصوص شیوه اطفای حریق در این منطقه طی روزهای اخیر نیز می گوید: نیروهای اطفای حریق با کمترین امکانات و به شیوه سنتی اقدام به مهار آتش کردند.

اطفای حریق درختان با شاخه درختان

وی با بیان اینکه امکانات مدرن اطفای حریق نداریم، ادامه می دهد: از شاخه درختان و بیل در این آتش سوزی همچون دیگر آتش سوزی ها برای اطفای حریق استفاده شد.

جلیلی از آسیب دیدن لباسها و کفش های نیروهای اطفای حریق در این آتش سوزی ها خبر می دهد و می افزاید: خوشبختانه شاهد آسیب و صدمه بدنی به این نیروها نبودیم.

رئیس منابع طبیعی شهرستان گچساران تعداد آتش سوزی های جنگل و مرتع در این شهرستان در سال جاری را 16 فقره عنوان می کند و می گوید: در این آتش سوزی ها از نیم هکتار تا 50 هکتار طعمه حریق شدند.

وی بیان می کند: در طی سال جاری در مجموع بیش از 200 هکتار از جنگلهای این شهرستان طعمه حریق شد که این میزان، 500 میلیون تومان خسارت به منابع طبیعی این شهرستان وارد کرده است.

به گزارش خبرنگار مهر، سریال آتش سوزی جنگلهای تحت حفاظت کهگیلویه و بویراحمد به این زودیها تمام نمی شود و مرگ تدریجی آنها همچنان ادامه دارد و در این بین هنوز فریادهای مسئولین استانی و دوستداران طبیعت برای اختصاص امکانات و بودجه کافی برای حفاظت از این جنگلها در مرکز کشور شنیده نشده است.

....................

گزارش: شریف اسلامی