رئیس مجلس شورای اسلامی از نیروگاه اتمی بوشهر بازدید کرد

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر علی لاریجانی صبح چهارشنبه در ادامه برنامه‌های سفر خود به استان بوشهر، از نیروگاه اتمی بوشهر بازدید کرد.

در این بازدید، استاندار بوشهر و نمایندگان استان بوشهر در مجلس، رئیس مجلس شورای اسلامی را همراهی می‌کردند.

مجری و تعدادی از کارشناسان نیروگاه اتمی بوشهر در جریان این بازدید نکاتی را در مورد نحوه کار و ظرفیت های نیروگاه توضیح دادند.

رئیس مجلس شورای اسلامی به منظور حضور در مراسم روز مبارزه با استعمار انگلیس که در شهر دلوار برگزار می شود به استان بوشهر سفر کرده است.

رئیس مجلس شورای اسلامی پیش از این از تاسیسات بندری بوشهر بازدید کرده بود.

12 شهریورماه سالروز شهادت شهید رئیسعلی دلواری به عنوان روز ملی مبارزه با استعمار انگلیس نامگذاری شده است.