به گزارش خبرنگار مهر، دکتر علی لاریجانی صبح چهارشنبه در بدو ورود به بوشهر در فرودگاه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: هدف ما از حضور در استان بوشهر، شرکت در مراسم نود و نهمین سالروز شهادت شهید رئیسعلی دلواری است.

وی به بیان ویژگی‌های شخصیتی رئیسعلی دلواری پرداخت و اضافه کرد: شهید رئیسعلی دلواری سردار مبارزه با استعمار است و ولایت‌پذیری او از جمله ویژگی‌های بارزی بود که در قیام او همواره موج می‌زد.

رئیس مجلس شورای اسلامی ادامه داد: استان بوشهر همواره در طول تاریخ دارای رجال دینی و مذهبی زیادی بوده که منشا خدمات بسیار زیادی برای سراسر این آب و خاک بوده‌اند.

وی ادامه داد: امروز علاوه بر حضور در شهر دلوار و شرکت در همایش روز مبارزه با استعمار، بازدیدی نیز از روند اجرای طرح‌های عمرانی در نقاط مختلف استان بوشهر خواهیم داشت.

دکتر لاریجانی بر لزوم تلاش برای رشد و توسعه استان بوشهر تاکید کرد و خاطرنشان ساخت: باید کمک کنیم تا شاهد توسعه هر چه بیشتر استان بوشهر در ابعاد مختلف باشیم.

وی با تاکید بر اینکه باید جایگاه بوشهر را به عنوان مزبان قوی مستحکم کنیم، اذعان داشت: باید نگاه ویژه‌ای به استان بوشهر صورت بگیرد.

رئیس مجلس شورای اسلامی ادامه داد: باید در پناه بودجه به کارهای عمرانی استان بوشهر توجه شود تا شاهد پیشرفت‌های بیشتری باشیم.

