گزارش بانک مرکزی از انحرافات ارزی بانک کارآفرین در زمان ریاست سیف

به گزارش خبرنگار مهر، در این گزارش بانک مرکزی که با عنوان "خلاصه گزارش ارزی سال 90 بانک کارآفرین" تهیه شده، آمده است: مجموع خالص منابع ارزی بانک کارآفرین معادل یک میلیارد و 856 میلیون دلار بوده و همچنین براساس اطلاعات اخذ شده از بانک یادشده مصارف ارزی مبلغ یک میلیارد و 839 میلیون دلار است.

مقایسه ارقام منابع و مصارف ارزی بیانگر مغایرتی به میزان 16 میلیون و 590 هزار و 244 دلار بوده، لذا موضوع توسط گروه بازرسی از طریق مدیر اداره بین الملل بانک کارآفرین مورد پیگیری قرار گرفت که از سوی بانک مذکور پاسخ و یا اطلاعاتی ارائه نشد. بنابراین مبلغ فوق با احتساب حاشیه سود 2 هزار و 388 ریال برای هر دلار، مبلغ 39 میلیارد و 617 میلیون و 502 هزار و 672 ریال شده که جزء بدهی بانک کارآفرین محاسبه شد.

در بخش دیگری از گزارش بانک مرکزی، به "عدم وجود پروانه سبز گمرکی" اشاره و عنوان شده است: با بررسی برخی از پرونده‌های ارزی سال 90 و اطلاعات دریافتی از بانک کارآفرین، مشخص شد که برخی از پرونده‌های اعتبارات اسنادی فاقد پروانه سبز گمرکی است. ( مدت 6 ماه فرصت ارائه نیز از تاریخ تحویل اسناد سپری شده است.)

باتوجه به روند بازرسی در چند نوبت و نظر به پیگیری‌های به عمل آمده توسط بانک یادشده در خصوص اخذ پروانه سبز گمرکی از مشتریان آخرین اطلاعات تا تاریخ تهیه گزارش حاضر (91.7.2 ) در خصوص پرونده‌های فاقد پروانه سبز گمرکی معادل 4 میلیون و 934 هزار و 283 دلار که با احتساب حاشیه سود 2 هزار و 388 ریال برای هر دلار بالغ بر 11 میلیارد و 783 میلیون و 67 هزار و 804 ریال محاسبه شد.

کارشناسان بانک مرکزی در این گزارش درباره "انحراف نرخ مربوط به شرکت صرافی کارآفرین" هم اعلام کرده‌اند: 1. فروش ارز به صورت حواله داخلی به مبلغ 225،102 میلیون ریال و با مبلغ 1،905 میلیون ریال حاشیه سود. 2. فروش ارز با نرخ آزاد در تاریخ 90.12.27 به مبلغ 113.8 میلیون ریال و با مبلغ 38.7 میلیون ریال حاشیه سود. 3. فروش ارز یورو و دلار با نرخی بالاتر از نرخ فرعی بازار فرعی از محل تبدیل درهم تخصیصی بانک مرکزی به مبلغ 76.855 میلیون ریال و با حاشیه سودی معادل بر 2،829 میلیون ریال.

مستندات گزارش بانک مرکزی درباره انحرافات ارزی بانک کارآفرین در سال 90 در خبرگزاری مهر موجود است.