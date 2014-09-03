نیروگاه اتمی بوشهر 500 میلیارد تومان از وزارت نیرو طلبکار است

به گزارش خبرنگار مهر، محمود جعفری صبح چهارشنبه در بازدید رئیس مجلس شورای اسلامی از تاسیسات نیروگاه اتمی بوشهر اظهار داشت: نیروگاه اتمی بوشهر ازسال 91 به 100 درصد قدرت اسمی خود رسید و هم اکنون ظرفیت تولید 7.5 میلیون کیلووات ساعت برق را دارد.

وی به وضعیت فعالیت نیروهای انسانی در این نیروگاه اشاره و اضافه کرد: این نیروگاه نقش بسیار مهمی در تولید برق دارد و هم اکنون یک هزار نفر در این نیروگاه مشغول به کار هستند.

مجری طرح نیروگاه اتمی بوشهر ادامه داد: در گذشته سه هزار و 800 نفر از نیروهای روسی در این نیروگاه کار می‌کردند که هم اکنون تنها 800 نفر نیروی روسی در این نیروگاه مشغول به کار هستند.

وی با بیان اینکه 500 میلیارد تومان از وزارت نیرو طلبکاریم، ادامه داد: سالانه 35 میلیارد تومان هزینه‌ در این نیروگاه داریم و سالانه 40 میلیون دلار برای تعمیرات نیروگاه هزینه می‌شود.

زون غیر هسته‌ای تا پایان امسال به صورت کامل در اختیار ما قرار می‌گیرد

جعفری تصریح کرد: سهم ما در زون هسته‌ای نیروگاه اتمی بوشهر به نسبت طرف روس افزایش یافته است و تلاش داریم که این سهم را باز هم افزایش دهیم.

مجری طرح نیروگاه اتمی بوشهر تصریح کرد: زون غیر هسته‌ای در نیروگاه اتمی بوشهر نیز تا پایان امسال به صورت کامل در اختیار ما قرار می‌گیرد.

رئیس مجلس شورای اسلامی از بخش های مختلف نیروگاه اتمی بوشهر بازدید کرد و کارشناسان و مجریان این نیروگاه توضیحاتی را در مورد نحوه کار نیروگاه و سوالات رئیس مجلس ارائه کردند.

علی لاریجانی به منظور حضور در همایش روز مباره با استعمار که در شهر دلوار استان بوشهر برگزار می شود وارد بوشهر شده است.