به گزارش خبرگزاری مهر، همزمان با دهه کرامت و در آستانه میلاد امام رضا (ع) ویژه‌برنامه «ماه خراسان» با اجرای 3 گروه موسیقی مقامی ساعت 17 روز شنبه 15 شهریورماه در سالن نغمه فرهنگسرای بهمن برگزار می‌شود. در این برنامه گروه‌های مقامی «قافلانکوه» به سرپرستی فریدون جوادی از آذربایجان، «زاگرس‌نشینان» لرستان به سرپرستی اشکان مرادی و «نوای سنندج» به سرپرستی مختار زندی نغمه‌های خود را برای میلاد حضرت امام رضا (ع) اجرا خواهند کرد.

شعرخوانی ناصر فیض در وصف ضامن آهو از دیگر بخش‌های برنامه است. همچنین روز یکشنبه 16 شهریورماه گروه خراسانی تربت جام به سرپرستی حسین دامن‌پاک در باغ‌موزه هنر ایرانی برای علاقه‎مندان موسیقی مقامی اجرا خواهند داشت.

ویژه‌برنامه «ماه خراسان» به همت مدیریت موسیقی سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران به مناسبت دهه کرامت و ایام مبارک میلاد حضرت امام رضا (ع) برگزار می‌شود و شرکت در این برنامه برای عموم علاقه‌مندان موسیقی مقامی ایران آزاد است.