امسال 40 هزار تن محصول کشاورزی از همدان صادر شده است

به گزارش خبرنگار مهر، داریوش سرحدی ظهر چهارشنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: رصد قیمت های محصولات کشاورزی از سوی تولیدکنندگان، نظارت بر صادرات داخلی و خارجی این محصولات و میزان آن و همچنین بررسی تنش های موجود در قیمت ها از وظایف اداره تنظیم بازار است.

وی افزود: با توجه به اختیاراتی که به بخش جهاد کشاورزی واگذار شده شرایط کاری در این زمینه سخت تر نیز خواهد شد و وظایف این بخش نیز افزایش خواهد یافت.

رئیس اداره تنظیم بازار محصولات کشاورزی سازمان جهاد کشاورزی استان همدان با اشاره به برپایی نمایشگاه های تخصصی بین المللی در بخش کشاورزی ادامه داد: برپایی این نمایشگاه ها از وظایف دیگر این بخش است که با مدیریت های تخصصی هرساله با هدف ارتقا سطح علمی و کیفی در بین تولیدکنندگان با استفاده از دانش روز کشاورزی برگزار می شود.

سرحدی در خصوص عرضه مستقیم محصولات کشاورزی از تولیدکننده به مصرف کننده عنوان کرد: در این زمینه دستگاههای دیگر از جمله اماکن شهرداری، تعاون روستایی و فرمانداری باید با جهاد کشاورزی همکاری کنند که البته در این خصوص طرح های مطالعاتی انجام شده و چند نقطه نیز در داخل شهرستان همدان برای عرضه مستقیم کالا و کمرنگ کردن نقش واسطه ها شناسایی شده است.

وی ادامه داد: از سال گذشته برای وارد کرد محصول سیب زمینی استان به بورس کالا فعالیت هایی انجام شده که با بازدید کارشناسان و بررسی سردخانه ها در حال انجام است.

رئیس اداره تنظیم بازار محصولات کشاورزی سازمان جهاد کشاورزی استان همدان با بیان اینکه باید پتانسیل لازم را برای صادرات و وارد شدن محصولات کشاورزی به بورس کالا ایجاد کنیم افزود: هرچند سردخانه هایی برای محصولات کشاورزی در استان وجود دارد اما جوابگوی محصولاتی برای ورود به بورس کالا نیست و باید ظرفیت ها و امکانات در این زمینه افزایش یابد.

همدان به عنوان پایلوت برای محصول سیب زمینی انتخاب شده است

سرحدی با افزودن این نکته که در سال 94 استان همدان به عنوان پایلوت برای محصول سیب زمینی قرار خواهد گرفت گفت: در حال حاضرلیست انبار ها و سردخانه ها با ظرفیتی حدود 60 هزار تن مشخص شده و قرار است با بازدید و بررسی کارشناسان این انبارها تایید شود.

وی با اعلام اینکه در استان همدان علاوه بر محصول سیب زمینی پتانسیل های بالایی در زمینه محصولاتی از قبیل سیر، گردو، کشمش ومحصولات دامی برای ورود به بورس کالا وجود دارد گفت: از آغاز سال 93 تا کنون 40 هزار و 113 تن محصول کشاورزی استان به مبلغ 51 میلیون دلار صادر شده که در مقایسه با زمان مشابه سال گذشته چهار درصد از نظر وزنی کاهش و سه درصد رشد قیمت داشته است.

رئیس اداره تنظیم بازار محصولات کشاورزی سازمان جهاد کشاورزی استان همدان با بیان اینکه 75 درصد صادرات استان همدان دربخش کشاورزی و از قبیل محصولاتی چون سیب زمینی، کشمش و خشکبار است افزود: 25 درصد بقیه مربوط به محصولات فرآوری از جمله ترشیجات، لبنیات و رب گوجه است.

سرحدی با اشاره به آماری از گمرک و بیان ارزش هر واحد محصولات کشاورزی صادراتی امسال نسبت به سال گذشته گفت: ارزش هر کیلو گرم کشمش و لبنیات کاهش و سیب زمینی افزایش داشته و در کل متوسط ارزش محصولات از یک و 57 صدم دلار به یک و 61 صدم دلار افزایش یافته است.

وی در رابطه با رونق بخش فرآوری محصولات کشاورزی گفت: با کاهش صادرات محصولات به شکل خام و افزایش ارزش افزوده آنها از طریق فرآوری محصولات و صادرات می توانیم اقتصاد را در این زمینه رونق دهیم.

رئیس اداره تنظیم بازار محصولات کشاورزی سازمان جهاد کشاورزی استان همدان با اشاره به صادرات محصولات کشاورزی استان گفت: سیب زمینی به آسیای میانه، روسیه کویت، لبنیات به عراق، کشمش به برخی کشورهای اروپایی همچون اسپانیا، اکراین و اتریش و دام زنده به کشورهای حوزه خلیج فارس صادر می شود.

سرحدی افزود: صادر کننده ها باید در غالب بازاریابی استانداردها را به گونه ای تنظیم کنند که محصولات با صادرات جهانی همخوانی داشته باشند و بازار هدف که تعیین کننده قیمت محصولات است خریدار این محصولات باشد.