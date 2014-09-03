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۱۲ شهریور ۱۳۹۳، ۱۵:۲۵

رحیمی خبر داد:

مسابقات بازی های بومی – محلی در میامی برگزار شد

مسابقات بازی های بومی – محلی در میامی برگزار شد

میامی – خبرگزاری مهر، مسئول کانون پرورشی فکری کودکان و نوجوانان شهرستان میامی از برگزاری یک دوره مسابقات بازی های بومی – محلی به مناسبت دهه کرامت در این شهرستان خبر داد.

سمانه رحیمی در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن اشاره به این مطلب هدف از برگزاری این مسابقات را زنده نگه داشتن بازی های قدیمی و انتقال آن به نسل های آینده خواند.

وی با بیان این مطلب که 40 نفر از اعضای کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان شهرستان میامی در این مسابقات شرکت کردند خاطر نشان کرد: از مهمترین بازی های انجام شده در این دوره از مسابقات می توان به بازی "این دختره اینجا نشسته" و "ریگ بازی" اشاره کرد.

مسئول کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان شهرستان میامی با اشاره به این که این بازی ها همچنان بین کودکان و نوجوانان جایگاه خود را از دست نداده و می توان بازی آن ها را مشاهده کرد اذعان داشت: در پایان این دوره به برگزیدگان جوائزی به رسم یاد بود اهدا شد.
 

کد مطلب 2363582

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