مسابقات بازی های بومی – محلی در میامی برگزار شد

سمانه رحیمی در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن اشاره به این مطلب هدف از برگزاری این مسابقات را زنده نگه داشتن بازی های قدیمی و انتقال آن به نسل های آینده خواند.

وی با بیان این مطلب که 40 نفر از اعضای کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان شهرستان میامی در این مسابقات شرکت کردند خاطر نشان کرد: از مهمترین بازی های انجام شده در این دوره از مسابقات می توان به بازی "این دختره اینجا نشسته" و "ریگ بازی" اشاره کرد.

مسئول کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان شهرستان میامی با اشاره به این که این بازی ها همچنان بین کودکان و نوجوانان جایگاه خود را از دست نداده و می توان بازی آن ها را مشاهده کرد اذعان داشت: در پایان این دوره به برگزیدگان جوائزی به رسم یاد بود اهدا شد.

