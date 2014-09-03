تحقق وعده های دولت با پرهيز از اقدامات سطحى و جناحى/توصیه به تیم مذاکره کننده هسته ای ایران

به گزارش خبرنگار مهر، مجلس خبرگان رهبرى در پايان شانزدهمين اجلاسيه ى رسمى خود، پس از دو روز نشست و تبادل نظر پيرامون مسائل داخلى و بين المللى، در آستانه ى ولادت با سعادت حضرت ثامن الحجج - عليه آلاف التحية و الثناء - ضمن تبريك ايام الله دهه ى كرامت محضر مبارك حضرت بقية الله الاعظم - عجل الله تعالى فرجه الشريف-، مقام معظم رهبرى و ملت شريف ايران، نكات زير را مورد تأكيد قرار مى دهد:



1. بى شك، ولايت مطلقه ى فقيه، عامل حدوث و بقاء انقلاب و نظام اسلامى بوده و امام راحل عظيم الشأن- قدس سره - و رهبر معظم انقلاب(مدظله العالى) با مديريت و رهنمودهاى شايسته‌‌ی خود، عملاً مترقى بودن اين اصل را به اثبات رسانده‌اند. مجلس خبرگان رهبری، ضمن تقدير و تشكر از اتخاذ مواضع حكيمانه ى مقام معظم رهبرى در عرصه هاى مختلف، تأکید می‌نماید عمل به رهنمودهاى ایشان موفقيت و عزت ايران اسلامى را به دنبال خواهد داشت.



2. با توجه به عنایت ویژه‌ی مقام معظم رهبری به مسائل فرهنگی و نگرانی معظم له در این زمینه، با عنایت به این که زیر بنای تمام برنامه‌های اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و نظامی باید صبغه‌ی فرهنگ اصیل دینی داشته باشد تا بتواند نظام اسلامی را به‌عنوان یک الگو به جهان عرضه نماید و اسلام را آن‌گونه که هست به جوامع بشری معرفی نماید؛ لذا مجلس خبرگان، ضمن تأکید بر جایگاه رفیع و مسئولیت خطیر شورای عالی انقلاب فرهنگی و تشکر از تلاش‌های آن شورای محترم در عرصه‌ی فرهنگ، علم و فن‌آوری؛ از این شورا و سایر نهادهای فرهنگی اعم از حوزه‌های علمیه، علماء اعلام، نویسندگان عالی نظام، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، وزارت آموزش و پرورش، وزارت علوم و آموزش عالی، وزارت ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات، سازمان‌های میراث فرهنگی و گردشگری، صدا و سیما و همه‌ی رسانه‌ها و مطبوعات می‌خواهد که تمام تلاش خود را برای تبیین و ترویج فرهنگ اسلامی در جامعه به کار گیرند و به مطالبات رهبر بزرگوار انقلاب(دام ظله) و اقشار مختلف مردم متعهد و خانواده‌های محترم شهدا، در زمینه‌ی فرهنگ، پاسخ مناسب دهند و اجازه ندهند مردم مسلمان کشور، بخصوص جوانان عزیز، از هجمه‌ی فرهنگی جهان سلطه و برنامه‌ها‌ی‌ گسترده‌ی دشمنان آسیب ببینند. انتظار مى رود تمامى نهادها و دستگاه هاى مسؤول در امر فرهنگ، در راستاى حفظ و تحكيم ارزش ها و رعايت موازين شرعى كه ثمره ى مجاهدت علما و خون شهيدان است تلاش بيشترى نموده و با هنجارشكنان و برهم زنندگان امنيت فرهنگى جامعه که شالوده‌ی انقلاب امام و قیام ملت بوده، با ابتکار عمل و برنامه‌ریزی دقیق، به صورت فعال و با اقتدار و تدبیر لازم برخورد نمايند.



3. مقام معظم رهبرى در ديدار اخير رييس جمهور و هیأت محترم وزیران، پانزده توصيه ى مهم و راهبردى داشتند. به طور قطع، حركت در منشور ترسيم شده از سوى معظم له مى تواند دولت را در دستیابی به اهداف پيش رو، يارى نمايد. مجلس خبرگان، ضمن اعلام حمايت از قواى سه گانه؛ به ويژه دولت محترم، تأكيد مى كند كه تحقق وعده هاى دولت و توسعه ى همه جانبه ى فرهنگى، اقتصادى، اجتماعى و سياسى كشور، در گرو «به كارگيرى همه ى نيروهاى باتجربه و معتقد به نظام»، «پرهيز از اقدامات سطحى و جناحى»، «حمايت از نخبگان، متخصصان و مبتكران»، «اجراى صحيح سياست هاى كلى سند چشم انداز، اصل44 و اقتصاد مقاومتی» و «توجه به مسأله ى تكثير نسل و ايجاد بسترهاى مناسب براى آن» خواهد بود.



4. وحدت و يكپارچگى آحاد ملت، اقوام، گروه ها و به ويژه مسؤولان نظام اسلامى، رمز پيروزى و تداوم انقلاب اسلامى و اصلاح امور بوده و خواهد بود. در فراز و نشيب هاى گوناگون انقلاب، هرگاه وحدت و آرامش جامعه حفظ شده، شاهد موفقيت، پيشرفت و غلبه بر دشمنان انقلاب و اسلام بوده ايم. خبرگان ملت از همگان، به‌ویژه قوای سه گانه مى خواهد با وحدت كلمه و همدلى بيشتر، به تفرقه افكنان و توطئه گران اجازه ى ميدان دارى نداده و بستر مناسبِ حفظ عزت و سربلندى ايران اسلامى را با وحدت، محبت و انسجام ملی در سایه‌ی اسلام و رهبری ولی فقیه بیش از پیش محقق نمايند.



5. روز قدس امسال، با توجه به حملات ددمنشانه ى اسرائيل غاصب به باريكه ى غزه و شهيد و مجروح شدن بيش از 13هزار مرد و زن و كودك بى گناه، در داخل و خارج از کشور، پرشورتر از گذشته در دفاع از فلسطين عزيز و غزه ى مظلوم، با حضور چشمگيرتر مردم هميشه در صحنه برگزار شد. نمايندگان مجلس خبرگان رهبرى از تمامى مردم عزيز كشورمان و همه ى آزاديخواهان جهان كه در حمايت از مردم بى پناه غزه بپاخاستند؛ تشکر كرده و اقدامات وحشیانه‌ی رژيم كودك كش اسرئيل و حاميان وی از غرب و برخی کشورهای عربی و سكوت مرگبار سازمان هاى مدّعى دفاع از حقوق بشر را به شدت محكوم نموده و اعلام می‌دارد که تنها توکّل بر خدا و مقاومت مردم فلسطين بود که شكستى تاريخى بر پيكره ى رژيم سفاك صهيونيستى وارد كرد و بار ديگر نداى حق طلبانه ى پيروزى خون بر شمشير را به گوش جهانیان رساند و مردم مظلوم غزه توانستند پس از قريب دو ماه استوارى و مجاهدت وصف ناپذير، اسرائيل غاصب را به زانو درآورده و خواسته ى به حق خود را بر اين رژيم درنده خو، تحميل نمايند. مجلس خبرگان رهبرى ضمن تبريك اين پيروزى به ملت فلسطين و گروه هاى مقاومت اعلام مى دارد كه اين رژيم با كشتن انسان هاى بى دفاع و حمله به مناطق غيرنظامى، مساجد، مدارس، بيمارستان ها و مؤسسات بين المللى، مرتكب جنايت جنگى شده و بايد محاكمه و مجازات شود و بداند كه نمى تواند برعزم جدى مردم مقاوم غزه و كرانه ى باخترى، براى تشكيل دولت فلسطينى با محوريت قدس شريف فائق آيد. مبارزان فلسطينى هم بدانند كه «ان الله على نصرهم لقدير».



6. مجلس خبرگان رهبری اقدامات ددمنشانه‌ی گروه تروريستى داعش در سوریه و عراق را به شدت محکوم می‌کند. جنايت هاى این گروهِ تندرو، انحرافی و دست پرورده ى سازمان‌هاى جاسوسى آمريكا و اسرائيل خبيث و حاميان مالى عربى آن، دل هر دردمندى را به درد مى آورد. بى شك، همراهى باقى مانده هاى حزب بعث و كسانى كه از نتیجه‌ی انتخابات اخير پارلمان عراق ناخشنود بودند؛ در پيشروى هاى اين گروهك تكفيرى، مؤثر بوده است. اين گروه جانى، به دنبال ايجاد اختلاف و اغتشاش بين مسلمانان و تغيير نقشه ى خاورميانه است، ما ضمن تبریک پیروزی‌های اخیری که در «اِمِرلی» و «موصل» به دست آمده؛ رمز موفقیت را توکل برخدا و وحدت و يكپارچگى همه‌ی گروه ها، طوايف و اقوام عراقى و مقاومت ارتش، مجاهدان و عشاير عراق در سايه ى توجه به نقش مرجعيت دينى و عمل به قانون اساسى اين كشور می‌دانیم. هم‌چنین مجلس خبرگان رهبرى، روند قانونى طى شده برای انتخاب نخست وزیر جدید عراق و ائتلاف احزاب و گروه هاى عراقى را به فال نيك گرفته و بر لزوم هر چه بيشتر وحدت و همبستگى اقوام در عراق تأكيد و اعلام مى دارد: جمهورى اسلامى ايران همچون گذشته در كنار دولت، ملت و مرجعیت عراق بوده و از ايجاد ثبات و امنيت پايدار در اين كشور اسلامى؛ حمايت می‌کند.



7. ضمن حمایت از اقدامات تیم مذاکره کننده‌ی هسته‌ای، از آنان می‌خواهیم: براساس نظرات داهیانه‌ی مقام معظم رهبری، با رصد توطئه‌های دشمنان، کار را با تدبیر، سرعت، قاطعیت بیشتر و هماهنگ با عزت نظام اسلامی و حفظ دستاوردهای دانشمندان و بخصوص شهدای هسته‌ای پیش ببرند.



8. مجلس خبرگان رهبری ضمن تقدیر و تشکر از تلاش‌های گسترده‌ی حافظان امنیت کشور، انهدام پهپاد اسرائیلی را که حق مسلّم نظام اسلامی در راستای حراست از تمامیت ارضی کشور بوده ، تبریک گفته و برای همه‌ی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران در تمام ماموریت‌های خطیر پیش‌رو آرزوی موفقیت می‌نماید.



9. در آستانه ى سال تحصيلى جديد و بازگشايى حوزه هاى علميه، دانشگاه‌ها، مراكز آموزش عالى و مدارس، ضمن دعاى خير و آرزوى موفقيت براى كليه ى طلاب علوم دينى، دانشجویان و دانش‌آموزان، اساتيد، مربيان و معلمان سخت كوش كشورمان؛ از اين عزيزان مى خواهيم با تلاش مستمر برای كسب علم و دانش و مهارت و تخصص، به رشد اخلاقى و معنوى و فضائل الهى و انسانى نيز اهتمام داشته باشند. خبرگان رهبری از مسؤولان نهادهای آموزشی مى خواهد با حفظ آرامش فضاى علمى كشور، بسترهاى لازم را جهت رشد و پويايى علمى جامعه، فراهم آورده و بر تبيين، ترويج و تقويت بنيان هاى دينى، همت گمارند تا شاهد رشد شاخص هاى علمى، توفيقات بيشتر فرهيختگان و تعميق مبانى اسلامى در بين نسل جوان و آينده سازان كشورمان باشيم. هم چنين از رئيس جمهور محترم مى خواهيم باتوجه به اهميت جايگاه وزارت علوم و آغاز سال تحصيلى دانشگاهها، هرچه سريع تر فرد شايسته و مناسبى را براى تصدى اين منصب به مجلس شوراى اسلامى، معرفى نمايد.



10. با توجه به در پیش بودن کنگره‌ی عظیم حج ابراهیمی، فرارسیدن موسم حج‌ که بی‌شک چشمه‌ی جوشان فیض الهی است را به امت اسلامی تبریک گفته و از حاجیان سعادتمند که توفیق درک این ایام را در سرزمین وحی دارند می‌خواهیم این فرصت را مغتنم بدانند و برای کسب معنویتِ بیشتر، زدودن زنگارهای دل و موفقیت ملت‌های مسلمان، بخصوص کشورهای عراق، بحرین، یمن و فلسطین و نابودی دشمنان به درگاه ربوبی ذات احدیت، دعا و تضرع نمایند.



در پايان، ضمن آرزوى شفا و بهبودى كامل براى آيت الله مهدوى كنى؛ رييس مجلس خبرگان رهبرى، ياد امام راحل، شهداى گرانقدر انقلاب اسلامى و جنگ تحميلى و ياد و خاطره ى بزرگانى همچون مرحوم محمدى گيلانى، مرحوم معصومى زرندى، مرحوم سيد صابر جبارى و مرحوم ماموستا مجتهدى كه عضو اين مجلس بودند و در روزها و ماه هاى اخير به لقاءالله پيوستند را گرامی می‌داریم. هم‌چنین با گرامی داشت 12شهریور، روز مبارزه با استعمار انگلیس و تجلیل از قهرمانان عرصه‌های جهاد و مقاومت و مبارزه با استکبار و صهیونیزم در طول تاریخ، سلامت و سربلندى رهبر معظم انقلاب حضرت آيت الله خامنه اى - دام ظله العالى - و ملت شريف ايران را از خداوند متعال، مسئلت مى نماييم.



مجلس خبرگان رهبری



12/6/93

