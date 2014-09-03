حسين ربيعي به عنوان رئيس شوراي شهر گرگان انتخاب شد

به گزارش خبرنگار مهر، ناصر گرزين شامگاه چهارشنبه در گفتگو با رسانه های استان با بيان اين نكته كه جلسه شورا با حضور 10 نفر از اعضاي شورا رسميت يافت، افزود: در اين دوره نبي هزار جريبي نائب رئيس شوراي اسلامي شهر، محمد رضا سبطي منشي اول و محمد قدس مفيدي منشي دوم در سال دوم فعاليت شورا شدند.

به گفته رئيس سابق شوراي اسلامي شهر گرگان، انتخاب يا تغيير رئيس كميسيون هاي شوراي شهر، طي روزهاي آينده انجام خواهد شد.

اين عضو شوراي اسلامي شهر در ادامه خاطر نشان كرد: در انتخابات هيات رئيسه امسال شورا تنها يك نفر كانديداي رياست شورا بود كه با اكثريت آرا به اين سمت منصوب شد.

گرزين كه در اولين سال دوره چهارم شوراي اسلامي شهر گرگان رياست شورا را بر عهده داشت اكنون به عنوان سخنگوي شورا انتخاب شد.

به گزارش خبرنگار مهر، در اولين سال فعاليت دوره چهارم شوراي اسلامي شهر گرگان، نبي هزار جريبي در سمت نايب رئيس شورا، محمد ابراهيم جرجاني منشي اول و علي اصغر يوسفي منشي دوم فعاليت مي كردند.

پيش از اين سايت هاي خبري گلستان در تحليل هاي خود آورده بودند كه ناصر گرزين از كانديداتوري به نفع حسين ربيعي كناره خواهد گرفت تا وضع موجود چه در هیئت رئیسه شورا و چه در شهرداری حفظ شود.

بر اساس همين گزارش محمد ابراهيم جرجاني و محمد رضا سبطي كانديداهاي احتمالي رياست شورا بودند كه سبطي از اين موضوع كناره گرفت و محمد ابراهيم جرجاني هم در دقايق آخر از كانديدا توري انصراف داد.

اولين سال فعاليت اعضاي شورا با حواشي و چالش هاي زيادي مواجه بود كه به گفته رئيس شوراي اسلامي شهر گرگان، "اعضا توانستند با همدلي و انسجام اين موانع را گذرانده و به شرايط ايده آل برسند و اكنون فصل بهره برداري از شرايط خوب به وجود آمده است".

انتخاب حسين صادقلو به عنوان شهردار گرگان يكي از موضوعات چالشي در شورا دوره چهارم بود كه مخالفان زيادي داشت اما علي رغم خواسته بسياري صادقلو سكان شهرداري گرگان را به دست گرفت و به گفته رئيس سابق شورا "قطار خدمت رساني در شهر روشن شد".