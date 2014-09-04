به گزارش خبرنگار مهر، تیم های فوتبال نفت مسجد سلیمان و استقلال تهران از ساعت 18:50 امروز پنجشنبه به مصاف یکدیگر رفتند که این بازی را تیم استقلال با دو گل به سود خود پایان داد. محمد قاضی در دقیقه 45 و سجاد شهباززاده در دقیقه 90 برای استقلال در این بازی گلزنی کردند.

تیم نفت مسجد سلیمان در این بازی خوب کار کرد و حتی در نیمه نخست می‌توانست به گل هم برسد که ضربه هافبک این تیم را فروزان بازگرداند. در نیمه دوم این مسابقه نیز استقلال به دنبال اداره بازی بود تا با کسب 3 امتیاز از سفر به جنوب باز گردد. بهترین موقعیت برای تیم میزبان برای رسیدن به گل تساوی در دقیقه 81 به دست آمد. زمانی که یک پنالتی به سود نفت اعلام شد اما میلاد زنیدپور این توپ را خراب کرد تا استقلال در آخرین دقایق بار دیگر گلزنی کند و برنده این بازی باشد.

این ششمین برد متوالی شاگردان قلعه‌نویی در لیگ برتر بود. استقلال با این برد 18 امتیازی شد تا خیال خود را بابت صدرنشینی راحت کند.