«زمستان» کامکارها به عمارت مسعودیه رسید/ ایجاد کمپین «نه به دانلود غیرمجاز»

به گزارش خبرنگار مهر، این روزها خانه موسیقی ایران اولین فستیوال موسیقی تهران را برگزار میکند که طی این فستیوال گروهها و خوانندگان شناختهشده و مطرح موسیقی ایرانی در عمارت مسعودیه به اجرای آثار موسیقایی خود میپردازند. بعد از حضور حسین علیزاده و خوانندگی محمد معتمدی، دومین کنسرت از فستیوال موسیقی تهران به اجرای گروه «کامکارها» اختصاص داشت.
«کامکارها» از جمله گروههای موسیقی ایران هستند که جایگاه خاصی را در عرصه موسیقی نواحی به خود اختصاص دادهاند. پرداختن به موسیقی اقلیم کردستان ویژگی گروه «کامکارها» است که خود برخاسته از همان جغرافیای ایران هستند.
شامگاه 13 شهریورماه «کامکارها» کنسرت خود را در 2 بخش فارسی و کردی اجرا کردند. البته زمان برگزاری کنسرت 20:30 اعلام شده بود که با 40 دقیقه تأخیر این برنامه موسیقایی آغاز شد. بخشی از صندلیهای ضلع غربی جایگاه مخاطبان کنسرت خالی بود که همین امر باعث شد تا با آغاز برنامه، مخاطبانی که در ردیفهای انتهایی حضور داشتنند خود را به صندلیهای خالی ردیفهای جلوتر برسانند.
پیش از آغاز کنسرت «کامکارها» حمیدرضا نوربخش مدیرعامل خانه موسیقی روی سن حاضر شد و ضمن خوشامدگویی به حاضران و عذرخواهی بابت تأخیر پیش آمده در اجرای کنسرت، یادآور شد: خانه موسیقی، نهاد صنفی موسیقی ایران است که پانزدهمین سال خود را جشن میگیرد. این نهاد صنفی 15 هزار عضو فعال دارد که مایه مباهات ما است. خوشبختانه هر سال این نهاد صنفی فعالتر شده و امروز مؤثرترین نهاد در موسیقی کشور است.
وی ضمن ابراز خوشحالی از محقق شدن نوید برگزاری فستیوال موسیقی تهران، گفت: فستیوال موسیقی «تهران» سرآغاز یک جریان تأثیرگذار در کنار سایر فستیوالهای موسیقی ایران است. خوشبختانه هنرمندان تراز اول و تأثیرگذار موسیقی ایران در این فستیوال حضور دارند.
مدیرعامل خانه موسیقی در ادامه صحبتهای خود به بحث کپیرایت آثار موسیقایی پرداخت و متذکر شد: همه ما که دلمان برای فرهنگ و هنر ایران میتپد باید به این نکته توجه کنیم که برای رونق موسیقی باید حقوق هنرمندان و پدیدآورندگان موسیقی را رعایت کنیم تا چرخه تولید موسیقی بهتر بچرخد و شاهد تولید آثار درخور و شایستهای باشیم.
نوربخش با اشاره به راهاندازی کمپین «من از موسیقی حمایت میکنم» و اظهار امیدواری از اینکه علاقهمندان به موسیقی به این کمپین بپیوندند، تصریح کرد: دانلود کردنها در عرصه موسیقی ویرانگر است. اثری که امروز عرضه میشود، روز بعد روی سایتهای مختلف به صورت رایگان قابل دانلود است که این امر در عرصه موسیقی ویرانگر است.
بعد از این سخنان و کف زدن مخاطبان این کنسرت که به نوعی خواسته آنها برای شروع این برنامه موسیقایی بود، گروه کامکارها روی صحنه مدنظر در ضلع جنوبی عمارت مسعودیه حضور پیدا کردند. «کامکارها» کنسرت خود را با قطعات «یار مرا» اثر مولانا با آهنگسازی ارسلان کامکار، «ایوان مدائن» اثر خاقانی با آهنگسازی هوشنگ کامکار و «منظومه مولانا» اثر مولانا و آهنگسازی هوشنگ کامکار آغاز و ادامه دادند. اجرای قطعه موسیقایی «زمستان» که از اشعار مطرح مهدی اخوان ثالث بود، با آهنگسازی ارسلان کامکار پایان دهنده بخش اول کنسرت «کامکارها» بود.
بعد از اجرای بخش موسیقی فارسی، زمانی 15 دقیقهای برای استراحت گروه و مخاطبان در نظر گرفته شده بود. در این فاصله زمانی گفتگوهای مخاطبان و علاقهمندان حاکی از آن بود که اجرای قطعات فارسی توسط گروه «کامکارها» نتوانسته نظر مخاطبان را جلب کند و آنها در انتظار اجرای قطعات کردی این گروه موسیقی بودند.
بعد از گذشت 15 دقیقه در نظر گرفته شده، کامکارها این بار با لباس و پوشش کردی روی صحنه حاضر شدند که این حضور باعث تشویق مخاطبان و حاضران در عمارت مسعودیه شد. اجرای قطعات گهلاویژ، محلی کرمانجی، محلی سورانی، محلی و محلی اورامی فضای کنسرت را تحت تأثیر خود قرار داد و شور و حال حاضران در کنسرت حاکی از ارتباط و علاقه مخاطبان با موسیقی کردی و اجرای قطعات کردی توسط گروه «کامکارها» بود.
با پایان اجرای قطعات کردی با خوانندگی بیژن کامکار، کامکارها در میان تشویق مداوم مخاطبان، صحنه را ترک کردند.
در این کنسرت با مدیریت هنری بیژن کامکار که نوازندگی دف و رباب و همچنین خوانندگی بخش کردی را بر عهده داشت، پشنگ کامکار نوازندگی سنتور، قشنگ کامکار نوازندگی سهتار، ارژنگ کامکار نوازندگی تنبک، ارسلان کامکار نوازندگی عود و خوانندگی و اردشیر کامکار نوازندگی کمانچه را عهدهدار بودند.
همچنین اردوان کامکار نوازنده سنتور، هانا کامکار نوازنده دف و خواننده، صبا کامکار خواننده، نیریز کامکار نوازنده تار، سیاوش کامکار نوازنده سنتور باس، سهراب کامکار نوازنده سازهای کوبهای، بهار کامکار نوازنده عود، شهریار کامکار نوازنده ویولن، مریم ابراهیمپور نوازنده آلتو، احسان امامی نوازنده تار، کامران احمدی نوازنده دف، آوا رستمیان نوازنده کمانچه و امیر ناصر رنجبر نوازنده کمانچه کنسرت «کامکارها» در اولین فستیوال موسیقی «تهران» بودند.
از حواشی کنسرت «کامکارها» که البته به برگزار کنندگان فستیوال موسیقی «تهران» مربوط میشد، در نظر نگرفتن شرایط مناسبی برای عکاسان رسانهها بود. عکاسان طبق برنامه ریزی در نظر گرفته شده از سوی ستاد اجرایی فستیوال، بعد از 10 دقیقه ابتدایی کنسرت باید از کنارههای شرقی و غربی جایگاه مخاطبان اقدام به عکسبرداری میکردند که این امر کار این فعالان رسانهای را تحت تأثیر قرار داد.
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