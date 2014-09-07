برگزیدگان جشنواره تجسمی جوانان نیاز به حمایت دارند

به گزارش خبرگزاری مهر، رضوان صادق زاده دبير هنري بيست و يكمين جشنواره هنرهاي تجسمي جوانان با تأکید بر ضرورت تشكيل دبيرخانه دائمي جشنواره جوانان و حمايت معنوي مستمر از برگزيدگان جشنواره گفت: بيست و يكمين دوره جشنواره جوانان با حضور 178 جوان از 31 استان كشور در رشته هاي نقاشي، نگارگري، طراحي، خوشنويسي، عكاسي، پوستر، كاريكاتور، تصوير سازي و حجم در اردبيل برگزار مي شود و هنرمندان جوان بايد در كارگاه هاي سه روزه دو اثر آزاد و موضوعي توليد و ارائه كند.



دبير هنري بيست و يكمين جشنواره هنرهاي تجسمي جوانان ادامه داد: با ارائه اثر موضوعي و آزاد در كنار هم مي توان داوري و قضاوت بهتري انجام داد و البته در داوري، ساختار بصري، نوآوري و تكنيك اولويت دارد و موضوع كمترين امتياز را دارد، اما به اين شيوه با توجه به كارگاهي بودن جشنواره مي توان داوري دقيق تري داشت.



صادق زاده افزود: جشنواره جوانان در طول 20 دوره گذشته تقريباً شيوه برگزاري يكساني داشته است اما مي بايست زمينه هايي فراهم شود تا جوانان بيشتري كه شايستگي دارند در اين رويداد شركت كنند و در اين صورت مي توان گفت جشنواره جوانان مصداقي گويا و نمونه اي از جامعه جوان هنرهاي تجسمي است.

دبير هنري بيست و يكمين جشنواره تجسمي جوانان با تاكيد بر حمايت هاي معنوي از برگزيدگان جشنواره گفت: صرف برگزاري جشنواره چندان تاثير گذار نيست بنابراين ضرورت دارد كه حمايت هاي معنوي به شيوه هاي مختلف مانند برگزاري نمايشگاه و ... شامل حال برگزيدگان شود تا اين جشنواره تاثيرگذار باشد.



صادق زاده با اشاره به رويدادها و جشنواره هاي مشابه جشنواره جوانان گفت: در حال حاضر جشنواره هاي ديگري براي جوانان برگزار مي شود كه ممكن است جوانان گرايش بيشتري به آنها داشته باشند. اين جشنواره هاي متعدد در حوزه جوانان نبايد موازي كاري كنند و جشنواره جوانان هم با توجه به اينكه با حضور هنرمندان استان ها و به صورت كارگاهي برگزار مي شود تفاوت دارد و فرصتي براي سنجش استعداد هنرمندان جوان استان هاست در حالي كه عمده جشنواره هاي ديگر بيشتر بر هنرمندان تهران تمركز دارند.



صادق زاده در پايان گفت: جشنواره تجسمي جوانان با توجه به اينكه عمده شركت كنندگان آن دانشجو يا فارغ التحصيل هنر هستند، تا حدودي نحوه آموزش دانشگاهي ما را در هنر نشان مي دهد.