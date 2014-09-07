هر دو طرف درگیری در اوکراین مرتکب جنایت جنگی شده اند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از راشا تودی، درگیری های نظامی در مناطق شرقی اوکراین تا کنون جان دهها غیرنظامی را گرفته است. سازمان عفو بین الملل با اعلام این مطلب کشته شدن غیرنظامیان را از مصادیق جنایت جنگی دانسته و هر دو طرف درگیری را به ارتکاب این جنایت متهم کرد.

"سلیل شتی" دبیرکل این سازمان در این رابطه گفت تمامی طرف های درگیر در اوکراین با ارتکاب جنایاتی از این دست، قوانین بین المللی را زیر پا گذاشته اند. وی از ارتش اوکراین و گروه های جدایی طلب خواست اجازه خروج غیرنظامیان را از مناطق درگیری داده و از حمله به پناهجویان خودداری کنند.

عفو بین الملل همچنین بر لزوم انجام تحقیقات مستقل پیرامون گزارش های نقض حقوق بشر در درگیری های اوکراین تاکید کرد. این سازمان روسیه را نیز به دامن زدن به درگیری ها در منطقه متهم و اعلام کرد روسیه باید از ارسال سلاح و تجهیزات نظامی به خاک اوکراین جلوگیری کند.