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۱۹ شهریور ۱۳۹۳، ۱۱:۰۶

سه یادداشت تفاهم اقتصادی بین ایران و روسیه امضا شد

سه یادداشت تفاهم اقتصادی بین ایران و روسیه امضا شد

با حضور وزرای نفت ایران و انرژی فدراسیون روسیه سه یادداشت تفاهم جدید در حوزه های پتروشیمی صنعت و معدن و تجارت بین دو کشور در تهران امضا شد.

به گزارش خبرنگار مهر با حضور بیژن زنگنه وزیر نفت ایران و الکساندر نواک وزیر انرژی فدراسیون روسیه سه یادداشت تفاهم جدید اقتصادی و تجاری در پایان یازدهمین اجلاس مشترک اقتصادی تجاری ایران و روسیه در تهران امضا شد.

بر این اساس ابتدا تفاهم نامه ساخت مجتمع پتروشیمی هرمز به منظور تولید کود اوره و آمونیاک بین شرکت پتروشیمی بین المللی ایران و شرکت روس نفت گاز استرول روسیه امضا شد. همچنین پیش تفاهم نامه اکتشاف معدنی در منطقه سیرجان و جیرفت در محدوده حدود سه هزار کیلومتر مربع بین شرکت ایدروی ایران و راس اورماش روسیه امضا شد.

در پایان یازدهمین اجلاس اقتصادی تجاری روسیه هم یادداشت تفاهم بین کانامانف معاون صنعت و تجارت فدراسیون روسیه و خسرو تاج قائم مقام وزارت صنعت معدن تجارت ایران به منظور توسعه همکاری های صنعتی و تجاری امضا شد. علاوه بر این یادداشت تفاهم وزرای نفت و انرژی ایران و روسیه هم به عنوان روسای کمیسیون مشترک اقتصادی و تجاری دو کشور یک یادداشت تفاهم جدید به منظور تسهیل در روابط اقتصادی و تجاری ایران و روسیه امضا کردند.

 

کد مطلب 2367654

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