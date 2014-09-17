رونمایی از توافق جدید نفتی ایران-روسیه/ روسها جای اعراب را در پتروشیمی گرفتند

به گزارش خبرنگار مهر، مجتمع پتروشیمی هرمز یکی از طرح‌های صنعت پتروشیمی در دست اجرای کشور در منطقه عسلویه بوده که تاکنون این واحد تولید اوره و آمونیاک چندین بار بین سرمایه گذاران خارجی و داخلی دست به دست شده است.



مرداد ماه سال 1388 همزمان با سفر سلطان قابوس پادشاه عمان به تهران، ایران و عمان برای ساخت یک واحد تولید اوره و آمونیاک با مشارکت 50 درصدی دو کشور و با ظرفیت تولید سالانه یک میلیون و 650 هزار تن محصول توافق نامه‌ای مشترک امضا کردند.



با گذشت چهار سال از امضای این قرارداد پتروشیمیایی بین ایران و عمان هیچ گونه پیشرفتی برای ساخت این واحد پتروشیمی در عسلویه حاصل نشد و در نهایت پس از اولتیماتوم های مسئولان فعلی و سابق شرکت ملی صنایع پتروشیمی، شرکت نفت عمان از طرح ساخت پتروشیمی هرمز کنار گذاشته شد.



با خروج قطعی عمان از طرح پتروشیمی هرمز که یکی از دلایل آن نامشخص بودن قیمت فروش خوراک گاز طبیعی در بلند مدت عنوان شده بود، شرکت پتروشیمی هلدینگ خلیج فارس به نمایندگی از شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران، قرارداد ساخت مجتمع پتروشیمی هرمز را به بخش خصوصی واگذار کرد.



با این وجود پس از گذشت نزدیک به 6 ماه از امضای این قرارداد، همزمان با برگزاری یازدهمین اجلاس کمیسیون مشترک اقتصادی و تجاری ایران و روسیه در تهران و با حضور وزرای نفت و انرژی دو کشور قرارداد جدیدی برای ساخت پتروشیمی هرمز امضا شد.



بر این اساس در حضور بیژن زنگنه وزیر نفت ایران و الکساندر نواک وزیر انرژی فدراسیون روسیه یاد داشت تفاهم ساخت مجتمع پتروشیمی هرمز به منظور تولید کود اوره و آمونیاک بین شرکت پتروشیمی بین المللی ایران و شرکت روس نفت گاز استرول روسیه امضا شد.



با این وجود تاکنون مسئولان شرکت پتروشیمی هلدینگ خلیج فارس توضیحاتی درباره جزئیات توافق جدید با شرکت های روسی برای احداث این مجتمع تولید کننده اوره و آمونیاک در عسلویه ارائه نکرده اند.



به گزارش مهر، هدف از ساخت مجتمع پتروشیی هرمز تولید سالانه حدد یک میلیون و 150 هزار تن اوره و آمونیاک است که باید این مجتمع پتروشیمیایی در صورت تامین منابع مالی در مدت چهار سال طراحی، ساخت، نصب و در مدار بهره برداری قرار بگیرد.



اسفند ماه سال گذشته مسئولان شرکت ملی صنایع پتروشیمی اعلام کرده بودند: برای طراحی، ساخت، نصب و راه اندازی پتروشیمی هرمز باید نزدیک به 600 میلیون دلار سرمایه گذاری شود ضمن انکه قرار است واحد پتروشیمی تا سال 1397 در مدار بهره برداری قرار بگیرد.



روسای کمیسیون مشترک اقتصادی ایران و روسیه در نشست شهریور ماه مشترک خود در تهران علاوه بر امضای یادداشت تفاهم ساخت پتروشیمی هرمز، توافق های مقدماتی برای ساخت نیروگاه های جدید برق، تبادل انرژی، واردات انواع هواپیما و خودروهای روسی و صادرات سبزی، مرکبات و محصولات لبنی ایران انجام داده اند.



در همین حال احمد مهدوی دبیرکل انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی هم اخیرا در گفتگو با مهر با بیان اینکه در شرایط فعلی ایران هیچ گونه محدودیتی برای صادرات محصولات پتروشیمی و فرآورده‌های پلیمری به بازار جهانی ندارد، گفته است: اخیرا مذاکراتی بین شرکت‌های ایرانی و روسی برای تهاتر محصولات پتروشیمی با برخی از کالاها انجام گرفته است.