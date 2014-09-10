65 شبه نظامی طالبان در شمال شرقی پاکستان کشته شدند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، ارتش پاکستان اعلام کرد در حملات هوایی تازه به مواضع جنگجویان طالبان در شمال شرقی این کشور 65 نفر از آنان را به هلاکت رسانده است.

ارتش پاکستان با صدور بیانیه ای اعلام کرد نیروی هوایی پاکستان اوایل روز چهارشنبه ابتدا حملاتی را در "داتا خل" در منطقه قبیله ای وزیرستان شمالی به اجرا گذاشت که به کشته شدن 35 نفر از ستیزه جویان انجامید و بعدا روستایی

را در دره شاوال هدف حمله قرار داد که 30 نفر نیز در این حمله کشته شدند.

بنا بر این گزارش، به علت ممنوع الورود بودن خبرنگاران به این مناطق امکان تایید یا رد این ادعای ارتش پاکستان وجود ندارد.

در پی حمله طالبان به فرودگاه کراچی و شکست مذاکرات صلح ارتش پاکستان از ماه ژوئن حملات خود را به مناطق مرزی وزیرستان شمالی در نزدیکی مرز افغانستان آغاز کرده است تا این منطقه را از وجود طالبان پاکسازی کن.