دلیل منفی بودن رشد اقتصادی بی توجهی به سند چشم انداز است

به گزارش خبرنگار مهر، محمد ابراهیم مداحی شامگاه چهارشنبه در نشست با اصحاب رسانه در سالن شماره دو استانداری مازندران، هدف از برگزاری کارگاه آموزشی و تخصصی اقتصاد مقاومتی در سراسر کشور را برداشت مشترک، گفتمان و فرهنگ سازی با توجه به فرمایشات رهبری عنوان کرد و گفت: برای تبیین بهتر اجرای اقتصاد مقاومتی یک تیم از مجمع نمایندگان تشکیل شد تا برای مطرح کردن سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی به تمام استان های کشور سفر کنند.

وی با بیان اینکه مهمترین برنامه این گروه دیدار با اساتید دانشگاهها، فعالین اقتصادی و سیاسی و برگزاری کارگاههای آموزشی و تخصصی اقتصاد مقاومتی عنوان و اظهارداشت: با تشریح ساختارهای اقتصاد مقاومتی اطلاعات استانی جمع آوری و سیاست های اقتصاد مقاومتی در قالب کمیسیون ها و سیاست ها به استان ها ابلاغ می شود.

وی با بیان اینکه مشکلات جهان اسلام در یک روز حل نخواهد شد، افزود: در هشت سال دولت نهم و دهم برنامه های چشم انداز در دانشگاه آزاد اسلامی برگزار می شد.

این مسئول به اهمیت اقتصاد مقاومتی بعنوان یک راهکار اساسی برای خروج از رکود و رسیدن به رشد اقتصادی است، اذعان داشت: اقتصاد مقاومتی باید برای مردم تبیین شود همانطور که مسابقه فوتبال برای مردم دغدغه است و رسانه ملی به آن می پردازد این رسانه باید اقتصاد مقاومتی را در کشور همانند این ورزش به مردم نشان دهد.

وی بیان کرد: دولت ستاد اقتصاد مقاومتی زیر نظر معاون اول خود با همکاری 16 دستگاه اجرایی برای تبیین اقتصاد مقاومتی در همه استان های کشور تشکیل داد.

مداحی با بیان اینکه کارگاه تخصصی تاکنون در 12 استان برگزار شده است، افزود: تا پایان سال جاری همایش ویژه اقتصاد مقاومتی با هدف نقش اقتصاد هر استان در برنامه ششم توسعه اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی برگزار می شود.

وی با اشاره به 3 بازار کالا، سرمایه و پول در کشور، تصریح کرد: بازار سرمایه و بورس بعنوان بازار قمار هستند که فرهنگ ربا در بازار پول و بانک در حال ترویج است.

مداحی خاطرنشان کرد: آخرین وضعیت فعلی بازار کالا، سرمایه و پول را در کشور تاسف بار خواند.

کارگاه علمی تخصصی اقتصاد مقاومتی استان مازندران امروز با حضور حدود 500نفر از مدیران و مسئولان دستگاههای اجرایی، نخبگان و مدیران تشکل ها اقتصادی برگزار شد.