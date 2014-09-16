به گزارش خبرگزاری مهر، برنامه رقابتهای کشتی بازی‌های آسیایی اینچئون کره‌جنوبی طی روزهای 4 تا 9 مهرماه برگزار می‌شودف به شرح زیر است:

بر این اساس برنامه کامل این رقابتها به شرح زیر است:

جمعه 4 مهرماه:

ساعت 17 تا 17:30: وزن کشی اوزان 57 و 70 کیلوگرم کشتی آزاد

شنبه 5 مهرماه:

ساعت 13 تا 21: مسابقات مقدماتی، رده بندی و فینال اوزان 57 و 70 کیلوگرم کشتی آزاد

ساعت 18 تا 18:30: وزن کشی اوزان 65 و 97 کیلوگرم کشتی آزاد

یکشنبه 6 مهرماه:

ساعت 13 تا 21: مسابقات مقدماتی، رده بندی و فینال اوزان 65 و 97 کیلوگرم کشتی آزاد

ساعت 18 تا 18:30: وزن کشی اوزان 61، 74، 86 و 125 کیلوگرم کشتی آزاد

دوشنبه 7 مهرماه:

ساعت 13 تا 21: مسابقات مقدماتی، رده بندی و فینال اوزان 61، 74، 86 و 125 کیلوگرم کشتی آزاد

ساعت 18 تا 18:30: وزن کشی اوزان 59، 71، 80 و 98 کیلوگرم کشتی فرنگی

سه شنبه 8 مهرماه:

ساعت 13 تا 21: مسابقات مقدماتی، رده بندی و فینال اوزان 59، 71، 80 و 98 کیلوگرم کشتی فرنگی

ساعت 18 تا 18:30: وزن کشی اوزان 66، 75، 85 و 130 کیلوگرم کشتی فرنگی

چهارشنبه 9 مهرماه:

ساعت 13 تا 21: مسابقات مقدماتی، رده بندی و فینال اوزان 66، 75، 85 و 130 کیلوگرم کشتی فرنگی

اختلاف ساعت ایران و کره‌جنوبی چهار و نیم ساعت است به طوری که ساعت 13 به وقت کره 8:30 به وقت ایران است.