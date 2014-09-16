به گزارش خبرگزاری مهر، برنامه رقابتهای کشتی بازیهای آسیایی اینچئون کرهجنوبی طی روزهای 4 تا 9 مهرماه برگزار میشودف به شرح زیر است:
بر این اساس برنامه کامل این رقابتها به شرح زیر است:
جمعه 4 مهرماه:
ساعت 17 تا 17:30: وزن کشی اوزان 57 و 70 کیلوگرم کشتی آزاد
شنبه 5 مهرماه:
ساعت 13 تا 21: مسابقات مقدماتی، رده بندی و فینال اوزان 57 و 70 کیلوگرم کشتی آزاد
ساعت 18 تا 18:30: وزن کشی اوزان 65 و 97 کیلوگرم کشتی آزاد
یکشنبه 6 مهرماه:
ساعت 13 تا 21: مسابقات مقدماتی، رده بندی و فینال اوزان 65 و 97 کیلوگرم کشتی آزاد
ساعت 18 تا 18:30: وزن کشی اوزان 61، 74، 86 و 125 کیلوگرم کشتی آزاد
دوشنبه 7 مهرماه:
ساعت 13 تا 21: مسابقات مقدماتی، رده بندی و فینال اوزان 61، 74، 86 و 125 کیلوگرم کشتی آزاد
ساعت 18 تا 18:30: وزن کشی اوزان 59، 71، 80 و 98 کیلوگرم کشتی فرنگی
سه شنبه 8 مهرماه:
ساعت 13 تا 21: مسابقات مقدماتی، رده بندی و فینال اوزان 59، 71، 80 و 98 کیلوگرم کشتی فرنگی
ساعت 18 تا 18:30: وزن کشی اوزان 66، 75، 85 و 130 کیلوگرم کشتی فرنگی
چهارشنبه 9 مهرماه:
ساعت 13 تا 21: مسابقات مقدماتی، رده بندی و فینال اوزان 66، 75، 85 و 130 کیلوگرم کشتی فرنگی
اختلاف ساعت ایران و کرهجنوبی چهار و نیم ساعت است به طوری که ساعت 13 به وقت کره 8:30 به وقت ایران است.
نظر شما