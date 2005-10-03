همايش " آلودگي هوا و اثرات آن بر سلامت" برگزار مي شود

به گزارش خبرگزاري مهر ، همايش " آلودگي هوا و اثرات آن بر سلامت " با هدف بررسي كاهش و كنترل آلودگي هوا طي روزهاي ششم و هفتم دي ماه سال جاري در تهران برگزار مي شود.

شناخت آسيب هاي پديده آلودگي هوا، مديريت و برنامه ريزي صحيح به منظور كاهش و كنترل آلودگي هوا و تاثير آن بر سلامت افراد جامعه بخصوص كودكان، نوجوانان و سالمندان در كشور ضروري است.

مهندس مهدي نزاكتي مديرعامل موسسه مطالعاتي زيست محيط پاك و دبير اجرايي همايش معتقد است : آلودگي هوا تاثير به سزايي در محيط بسته از جمله محل زندگي و دفتر كار، اضطراب ها و اختلالات سيستم عصبي و همچنين در گرم و سرد شدن هوا افراد دارد .

همچنين بر اساس آمارهاي رسمي ارايه شده مرگ سالانه 80 هزار نفر در سطح جهان تنها بخشي از اثرات زيانبار و ملموس آلودگي هوا است .

بيماري هاي مزمن تنفسي ريوي، كم هوشي كودكان، كاهش بازده فكري و كاري افراد جامعه، تنش هاي عصبي و خستگي جسمي و روحي در طول شبانه روز از ديگر اثرات آلودگي هوا بر سلامت افراد است.

با توجه به اين اثرات افت سلامت اقتصادي و رواني جامعه و همچنين هزينه هاي درماني و زماني بهبود بيماران از جمله مواردي است كه لزوم توجه جدي تر به مقوله آلودگي هوا و تلاش جهت كنترل آن را بيش از پيش نمايان مي سازد.

محورهاي علمي نخستين همايش آلودگي هوا و اثرات آن بر سلامت شامل روش هاي كنترل آلودگي هوا و نقش آن در بازده كاري كاركنان در مشاغل مختلف، فرهنگ عمومي، آلودگي هوا و سلامت جامعه، تاثير آلودگي هوا بر محيط زيست و اثرات آلودگي هوا بر هوش كودكان و بيماري هاي ريوي، قلبي و عروقي است.

مديرعامل موسسه مطالعاتي زيست محيط پاك با اشاره به اهميت توجه مسوولان زيربط به آلودگي هوا و اثرات زيانبار آن در كشور بخصوص شهرهاي بزرگ خاطرنشان كرد: عوامل آلاينده هوا، منابع آن و شيوه هاي كنترل و كاهش آلودگي هوا، همچنين استانداردها و شاخص هاي آلودگي هواي محيط و سنجش آن از جمله بحث هاي بخش آلودگي هوا در اين همايش است.