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۲۴ شهریور ۱۳۹۳، ۱۰:۰۲

حق شناس در گفتگو با مهر:

آمریکا در مبارزه با داعش مطابق بر منافع ملی اش عمل می‌کند

آمریکا در مبارزه با داعش مطابق بر منافع ملی اش عمل می‌کند

یک عضو شورای مرکزی اعتماد ملی با بیان اینکه آمریکا در مبارزه با داعش مبتنی بر منافع ملی اش عمل می کند، گفت: آمریکا با داعش مبارزه می کند تا حمایت عرب ها را داشته باشد اما در عین حال این کشورها در سوریه از گروه های مبارز اسد حمایت کنند و آمریکا فضا را برای این کشورها تامین می کند.

محمد جواد حق شناس عضو شورای مرکزی حزب اعتماد ملی در گفتگو با خبرنگارمهر با اشاره به اقدام آمریکا برای مبارزه با داعش گفت: تردیدی نیست که آمریکا تصمیمش را گرفته با داعش مقابله کند و این در سخنان اوباما در چند روز گذشته کاملا مشهود بود.

وی افزود: سفر کری به خاورمیانه و برگزاری نشست در عربستان حکایت از عزم کاخ سفید برای مبارزه عملیاتی با داعش است و در آخرین نشست ناتو نیز این مساله مطرح شده است.

حق شناس با تاکید بر اینکه آمریکا در مبارزه با داعش مبتنی بر منافع ملی اش عمل می کند، گفت: امروز آمریکا داعش را دشمن خود می داند، داعش منافع آمریکا را با تهدید روبرو کرده و برخی از شهروندان آمریکایی را سر می برد. رعب و وحشت در کشورهای غربی ایجاد شده است.

این فعال سیاسی اصلاح طلب با اشاره به برگزاری اجلاس ضد تروریسم پاریس گفت: آمریکا تلاش می کند به اندازه یک ائتلاف بین المللی هم که شده فعالیت های این گروهک تروریستی را متوقف کند.

وی با تاکید برا اینکه آمریکا هوشمندانه عمل می‌کند،گفت: گسترش داعش به خصوص در عراق و سوریه ناشی از حمایت های مستقیم و صریح روشنی است که منشا آن کشورهای عربی ثروتمند از جمله عربستان، کویت، امارات و قطر است که آمریکا با تمرکز تلاش دارد این مساله را مدیریت کند.

حق شناس به استراتژی آمریکا اشاره کرد و گفت: آمریکا تلاش می کند حمایت های مالی و لجستیک و عقیدتی کشورهای عربی که منجر به کمک به داعش شده است را کمتر کند و همچنین تلاش می کند  ترکیه و اردن را وارد این پیمان کرده و با خود همراه کند.

وی افزود: آمریکا تلاش می کند از طریق حملات هوایی و تمرکز بر پهپادهای هوایی، رهبری مبارزه با داعش را برعهده بگیرد و نیروی زمینی ارتش عراق نیز مسئولیت مرزهای زمینی را داشته باشد.

حق شناس افزود: آمریکا با داعش مبارزه می کند تا حمایت عرب ها را داشته باشد اما در عین حال این کشورها در سوریه از گروه های مبارز اسد حمایت کنند و آمریکا  فضا را برای این کشورها تامین می کند.

عضو شورای مرکزی اعتماد ملی گفت: علی رغم تلاش های جمهوری اسلامی برای مبارزه با داعش، آمریکا به خاطر ملاحظات عربستان و هم پیمانانش و نگرانی ها در 10 سال گذشته به شدت تلاش می کند ضامن منافع اسرائیل باشد و محور مقاومت نیز تقویت نشود.

کد مطلب 2370089

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