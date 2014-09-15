محمد جواد حق شناس عضو شورای مرکزی حزب اعتماد ملی در گفتگو با خبرنگارمهر با اشاره به اقدام آمریکا برای مبارزه با داعش گفت: تردیدی نیست که آمریکا تصمیمش را گرفته با داعش مقابله کند و این در سخنان اوباما در چند روز گذشته کاملا مشهود بود.

وی افزود: سفر کری به خاورمیانه و برگزاری نشست در عربستان حکایت از عزم کاخ سفید برای مبارزه عملیاتی با داعش است و در آخرین نشست ناتو نیز این مساله مطرح شده است.

حق شناس با تاکید بر اینکه آمریکا در مبارزه با داعش مبتنی بر منافع ملی اش عمل می کند، گفت: امروز آمریکا داعش را دشمن خود می داند، داعش منافع آمریکا را با تهدید روبرو کرده و برخی از شهروندان آمریکایی را سر می برد. رعب و وحشت در کشورهای غربی ایجاد شده است.

این فعال سیاسی اصلاح طلب با اشاره به برگزاری اجلاس ضد تروریسم پاریس گفت: آمریکا تلاش می کند به اندازه یک ائتلاف بین المللی هم که شده فعالیت های این گروهک تروریستی را متوقف کند.

وی با تاکید برا اینکه آمریکا هوشمندانه عمل می‌کند،گفت: گسترش داعش به خصوص در عراق و سوریه ناشی از حمایت های مستقیم و صریح روشنی است که منشا آن کشورهای عربی ثروتمند از جمله عربستان، کویت، امارات و قطر است که آمریکا با تمرکز تلاش دارد این مساله را مدیریت کند.

حق شناس به استراتژی آمریکا اشاره کرد و گفت: آمریکا تلاش می کند حمایت های مالی و لجستیک و عقیدتی کشورهای عربی که منجر به کمک به داعش شده است را کمتر کند و همچنین تلاش می کند ترکیه و اردن را وارد این پیمان کرده و با خود همراه کند.

وی افزود: آمریکا تلاش می کند از طریق حملات هوایی و تمرکز بر پهپادهای هوایی، رهبری مبارزه با داعش را برعهده بگیرد و نیروی زمینی ارتش عراق نیز مسئولیت مرزهای زمینی را داشته باشد.

حق شناس افزود: آمریکا با داعش مبارزه می کند تا حمایت عرب ها را داشته باشد اما در عین حال این کشورها در سوریه از گروه های مبارز اسد حمایت کنند و آمریکا فضا را برای این کشورها تامین می کند.

عضو شورای مرکزی اعتماد ملی گفت: علی رغم تلاش های جمهوری اسلامی برای مبارزه با داعش، آمریکا به خاطر ملاحظات عربستان و هم پیمانانش و نگرانی ها در 10 سال گذشته به شدت تلاش می کند ضامن منافع اسرائیل باشد و محور مقاومت نیز تقویت نشود.