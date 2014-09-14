افزایش سن امید به زندگی در ایران/ پیرترین و جوانترین استانها

به گزارش خبرنگار مهر، دكتر محمد اسماعيل مطلق در نشست خبری هفته سلامت سالمندان که روز یکشنبه در ساختمان مرکزی وزارت بهداشت برگزار شد، با اشاره به اینکه امید به زندگی در سال 58 در مردان حدود 53 و در زنان 54 سال بوده است، افزود: در حال حاضر امید به زندگی در مردان حدود 72.8 و در زنان 74 است که نشان دهنده توجه ویژه کشور و نظام سلامت به ارتقاء سطح سلامت در افراد است.

وی، تعداد جمعیت بالای 60 سال در کشور را حدود 7 میلیون نفر بیان کرد و گفت: سلامتی یک سالمند شامل سلامت جسمی، روانی، اجتماعی و معنوی می شود.

مطلق با اشاره به تدوین دو برنامه مراقبت های ادغامی سالمندی و شیوه زندگی سالم در وزارت بهداشت با هدف 85 سال عمر مفید با سالمندی، افزود: این برنامه ها شامل کاهش بار بیماری ها در گروه سنی زیر 80 سال و کاهش معلولیت و بار بیماری در گروه سنی بالاتر از 80 سال است.

وی در ادامه هدف از تدوین برنامه شیوه زندگی سالم را بهبود در شیوه زندگی سالمندان به منظور افزایش سالمندان با رفتار سالم عنوان کرد و افزود: در حال حاضر در 343 شهرستان این برنامه در حال اجرا است که تا پایان سال 92 حدود 2 میلیون و 742 هزار و 131 سالمند تحت پوشش برنامه شیوه زندگی سالم برای سالمندان قرار گرفتند.

مطلق افزود: در حال حاضر برنامه‌های مراقبت‌های ادغام یافته سالمندان در بیش از 200 شهرستان کشور اجرا می‌شود و جمعیتی حدود دو میلیون و 18 هزار نفر تحت نظر قرار دارند.

وی همچنین به تدوین و اجرای برنامه ملی تحول نظام سلامت، رفاه و منزلت سالمندان ایرانی مبتنی بر الگوی اسلامی - ایرانی خبر داد و گفت: مراحل قانونی این سند با همکاری تمامی ارگان‌ها و وزارتخانه‌ها طی شد و در شورای عالی سلامت و امنیت غذایی به تصویب رسید.

مطلق در ادامه یکی از اقدامات وزارت بهداشت در قالب طرح تحول نظام سلامت را واکسیناسیون آنفلوآنزا و پونوموکک بیان کرد و افزود: ارائه مکمل‌های مولتی‌ ویتامین و ویتامین D برای سالمندانی که به این مکمل‌ها نیاز دارند، در قالب طرح تحول بهداشت اجرا می شود.

مديركل دفتر سلامت جمعيت، خانواده و مدارس وزارت بهداشت، استان سیستان و بلوچستان را با 4.72 درصد جمعیت سالمند به عنوان جوانترین استان کشور معرفی کرد و افزود: استانهای گیلان با 11،5، مرکزی با 9،97، مازنداران با 9،81، آذربایجان شرقی با 9،78، خراسان جنوبی با 9،52، همدان با 9،42، اصفهان با 9،26 و تهران با 9،5 درصد جمعیت سالمند، به عنوان پیرترین استانهای کشور به شمار می روند.

وی در ادامه گفت: هرمزگان با 5،62، بوشهر با 5،94، خوزستان با 6،6، یاسوج با 6،27 و گلستان با 6،82 درصد جمعیت سالمند بعد از استان سیستان و بلوچستان جزء استانهای جوان کشور هستند.

مطلق یکی از علل پیرشدن جمعیت این استانها را کاهش میزان باروری کمتر از 1.8 بیان کرد و گفت: تاخیر در فرزند آوری، فاصله بیش از پنج سال در فرزند آوری و کاهش ازدواج و افزایش طلاق از دیگر علل پیر شدن جمعیت هاست.

مدیر کل دفتر سلامت جمعیت، خانواده و مدارس وزارت بهداشت گفت: اکنون میزان باروری کلی در کشور کمتر از 1،8 است که باید به بالای 2 برسد تا دارای کشوری جوان و نیروی کار شویم.