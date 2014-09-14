لاریجانی قهرمانی تیم ملی کشتی فرنگی را تبریک گفت

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی در پیامی قهرمانی تیم ملی کشتی فرنگی در مسابقات جهانی تهران را تبریک گفت.

متن پیام به این شرح است:

بسم الله الرحمن الرحیم

قهرمانان با غیرت و غیور کشورمان یک بار دیگر از اعتبار و جایگاه قهرمانی در رشته کشتی فرنگی دفاع کردند و با کسب مقام برتر در رقابتهای جام جهانی که به میزبانی شایسته جمهوری اسلامی ایران برگزار شد، دل ملت را شاد و خشنود ساختند.

در عرصه این رقابتها که با حضور قدرت‌های برتر جهان در رشته کشتی فرنگی انجام گرفت ورزشکاران دلاورمان با همت و تلاش شایسته خویش بار دیگر موجبات تحسین همگان از این عزم و اراده را به وجود آوردند.

اینجانب از سوی خود و نمایندگان مجلس شورای اسلامی این افتخارآفرینی را به پیشگاه مقام معظم رهبری، ملت بزرگوار ایران، ورزشکاران، مربیان تیم کشتی فرنگی و خانواده‌های آنان تبریک گفته برای همه عزیزان در تمامی عرصه‌ها آرزوی موفقیت و سربلندی دارم.

علی لاریجانی

رئیس مجلس شورای اسلامی

