73 محور ارتباطی مازندران به دوربین نظارتی مجهز شده است

به گزارش خبرنگار مهر، احمد آفرین محمدزاده صبح دوشنبه در شورای حمل و نقل با بیان اینکه، از سال گذشته تاكنون تعداد دوربينهاي نظارتي محورهاي مواصلاتي استان مازندران افزايش يافته است افزود: مركز مديريت راههاي استان مازندران به منظور نظارت بر تردد، كنترل ترافيك جاده و نيز امنيت راه‌هاي برون‌شهري با تجهيز كليه محورهاي استان به سيستم‌هاي هوشمند تصويري توانست گامي مؤثر در اين خصوص بردارد.

وی خاطر نشان كرد: اين اداره كل از ابتداي سال تاكنون با نصب سه دوربين نظارت تصويري در محورهاي مواصلاتي استان توانست تعداد دوربين هاي نظارت تصويري را به 43 دستگاه برساند.

مدير كل حمل و نقل و پايانه هاي استان مازندران از ديگر فعاليت‌هاي مهم مركز مديريت راهها را بررسي آمار ترافيك جاده‌ها و مقايسه اين آمار با ظرفيت‌هاي جاده به منظور برنامه‌ريزي‌هاي كوتاه مدت و بلند مدت ترافيكي ذكر كرد.

وی در ادامه افزود: ترافيك شمارهاي برخط با نشان دادن ترافيك عبوري، سرعت وسايل نقليه عبوري و تخلفات وسايل نقليه در حين عبور از مقاطع ترافيك شمارها، امكان انتقال به موقع آمار را فراهم مي‌آورند، براين اساس در حال حاضر از شرق تا غرب استان 73 محور اصلي و دروازه‌اي به اين سامانه تجهيز گرديده‌اندكه نسبت به سال گذشته تعداد 8 دستگاه اضافه شده است.

محمد زاده گفت:از آنجايي كه يكي از اهداف و رسالت‌هاي اين اداره كل تامين سفري ايمن و كم خطر براي هموطنان عزيز است، محورهاي استان به هشت دوربين ثبت تخلف مجهز شد كه با استفاده از سيستم مذكور تخلفات حادثه‌ساز نظير سرعت‌هاي غيرمجاز، عدم رعايت فاصله ايمن و ... با استفاده از ارتباطات لحظه‌اي دوربين‌هاي نصب شده بدين منظور در سراسر مسيرها به طور پيوسته مورد كنترل و نظارت قرار گرفته‌اند.

وی افزود: اين سامانه تخلف سرعت لحظه اي و متوسط وسايل نقليه را ثبت كرده و توسط پليس راه كشور نسبت به اعمال جريمه اقدام مي گردد. شايان ذكر است سرعت مجاز در اين محورها 110 كيلومتر بر ساعت مي باشد.

مدير كل حمل و نقل و پايانه هاي استان مازندارن گفت: اداره كل حمل و نقل و پايانه هاي استان نسبت به اجراي وظائف ذاتي خود دراجراي برنامه هاي ايمن سازي عبور و مرور عرضي عابرين پياده و دانش آموزان در نقاط حادثه خيز وبه منظور ايمن سازي مدارس و مناطق حاشيه راهها باعنايت به تقاضاي مسئولان شهرستانهاي استان وشوراههاي اسلامي مناطق حاشيه راهها اين اداره كل درشش ماهه سالجاري اقدام به احداث 16دستگاه پل عابر درمحورهاي مواصلاتي استان کرده است.