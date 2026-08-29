https://mehrnews.com/x3cW23 ۷ شهریور ۱۴۰۵، ۲۲:۱۷ کد مطلب 6931688 استانها خراسان رضوی استانها خراسان رضوی ۷ شهریور ۱۴۰۵، ۲۲:۱۷ سفر مدیرعامل راه آهن کشور به شهرستان مرزی خواف خواف- جبارعلی ذاکری، مدیرعامل راه آهن کشور طی سفر به خواف از زیرساخت های ریلی این شهرستان بازدید کرد. دریافت 18 MB کد مطلب 6931688 کپی شد مطالب مرتبط لزوم نوسازی ناوگان ریلی کشور لزوم تقویت کریدورهای ترانزیتی در استان خراسان رضوی افزایش زائران مشهد نیازمند توسعه زیرساختهای زیارت و حملونقل است برچسبها راه آهن شهرستان خواف خراسان رضوی
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