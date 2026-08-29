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۷ شهریور ۱۴۰۵، ۲۲:۱۷

سفر مدیرعامل راه آهن کشور به شهرستان مرزی خواف

سفر مدیرعامل راه آهن کشور به شهرستان مرزی خواف

خواف- جبارعلی ذاکری، مدیرعامل راه آهن کشور طی سفر به خواف از زیرساخت های ریلی این شهرستان بازدید کرد.

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کد مطلب 6931688

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