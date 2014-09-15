صادرات 1700 تن مرغ منجمد به عراق

به گزارش خبرنگار مهر، سید حسین رضوانی صبح دوشنبه در جلسه ستادی دامپزشکی استان افزود: در شش ماهه اول سال جاری برای هزار و 704 تن مرغ منجمد به کشور عراق و بیش از 418 تن پا و پنجه مرغ مجوز صادرات را به کشورهایی نظیر تایلند ، ویتنام و هنگ کنگ صادر شده است.

رضوانی از صدور مجوز صادرات برای حدود 435 تن ماهی خوراکی تازه و 115 تن ماهی خوراکی منجمد نیز از استان مازندران به کشورهای عراق و ترکمنستان خبر داد و با اشاره به اینکه دامپروری و محصولات و فرآورده های خام دامی می تواند یکی از منابع مهم صادرات غیرنفتی کشور باشد، بیان کرد: در راستای سیاست‌های دولت در رسیدن به اهداف افزایش صادرات غیرنفتی، سعی شده با اجرای برنامه مدون و منظم و برداشتن گام های موفق در رفع مشکلات موجود، زمینه تشویق سرمایه‌گذاران به صادرات گوشت و فرآورده‌های خام دامی خوراکی و غیرخوراکی فراهم شود.

وی در همین زمینه به صادرات جوجه یکروزه عراق از استان مازندران اشاره کرد و افزود: از سوی اداره قر نطینه این اداره کل در شش ماهه اول سال جاری برای صادرات یک میلیون و 90 هزار قطعه جوجه یکروزه برای کشور افغانستان ، مجوز صادر شده است.

رضوانی در خصوص نحوه ارائه خدمات به شهروندان در روز عید سعید قربان با تاکید بر حضور پر رنگ کارشناسان و بازرسین بهداشتی دامپزشکی از دو روز قبل از عید در مراکز عرضه دام جهت معاینه و تائید سلامت دام برای قربانی و با اشاره به اینکه مردم می‌توانند دام‌های قربانی خود را در کشتارگاه‌ دام شهرستان ذبح کنند، اعلام کرد: کشتارگاههای دام در شهرستانها نیز در روز عید قربان با حضور ناظرین بهداشتی و شرعی آماده کشتار بصورت رایگان برای شهروندان مازنی است.

رضوانی با اعلام مطلب فوق افزود: اکیپ های سیار نظارت بهداشتی دامپزشکی ویژه عید سعید قربان متشکل از کارشناسان دامپزشکی از دو روز قبل با استقرار در میادین عرضه دام زنده در شهرستانها با معاینات دام زنده بصورت رایگان مردم را در خرید دام سالم برای قربانی یاری می کنند.

وی با تاکید بر اینکه با استقرار اکیپ های ثابت کلیه ادارات دامپزشکی شهرستانهای استان در روز عید بزرگ مسلمین آماده پاسخگویی می باشند اظهار داشت در روز عید قربان اکیپ های نظارت بهداشتی دامپزشکی متشکل از کارشناسان دامپزشکی و روحانی ناظر شرعی مستقر در ادارات دامپزشکی و کشتارگاههای دام آماده پاسخگویی به سوالات بهداشتی و شرعی هم استانیهای عزیز است.

مدیر کل دامپزشکی استان مازندران از شهرداریهای استان خواست تا بمنظور جلوگیری از بروز و شیوع بیماریهای مشترک بین انسان و دام و همچنین ارائه خدمات بهینه به شهروندان در هر شهر یک و یا حداکثر دو نقطه را برای عرضه دام زنده مشخص نمایند تا دامپزشکی بتواند با تمرکز در این نقاط خدمات بهتری ارائه دهد.

وی در پایان از تهیه و چاپ بنر و بروشور هشدارهای بهداشتی در خصوص نحوه خرید دام سالم و نکات شرعی در این خصوص ظرف چند روز آینده خبر داد.