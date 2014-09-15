مهلت ارسال آثار به همایش "هنر و رسانه" اردبیل تمدید شد

به گزارش خبرنگار مهر، ساسان ناطق پیش از ظهر دوشنبه در جلسه برنامه ریزی حوزه هنری اردبیل اضافه کرد: پیش از این قرار بود این همایش در 25 شهریور ماه جاری برگزار شود که بنا به دلایلی این زمان به تعویق افتاد.

وی تعداد کم آثار شرکت کننده در این همایش را از مهمترین دلایل برشمرد و تاکید کرد که بر این اساس دریافت اثر در بخش مسابقه این همایش تا 15 مهر ماه ادامه خواهد داشت.

به گفته رئیس حوزه هنری استان تعویق زمان برگزاری همایش "هنر و رسانه" در این استان به مدت یک ماه به دلیل عدم استقبال رسانه ها و اهل قلم و ارسال کم آثار بوده است.

وی تصریح کرد: همایش هنر و رسانه با محورهای جایگاه هنر انقلاب اسلامی در اردبیل، تاثیر متقابل اقتصاد و هنر، تاثیر متقابل فرهنگ و هنر، تاثیر متقابل اقتصاد و رسانه و عزم ملی و مدیریت جهادی در حوزه هنر در سه بخش گزارش، مقاله و یادداشت برگزار می شود.

ناطق با اشاره به برگزاری این همایش برای دومین سال متوالی در حوزه هنری استان تاکید کرد که براین اساس مراسم اختتامیه این همایش23 مهر ماه آینده برگزار خواهد شد.

برخی از منتقدان این همایش، عدم توجه لازم، عدم ارزشگذاری مناسب مادی و معنوی و سیاست گذاری های غیرعلمی و فنی را از دلایل مهم در استقبال نشدن آن از سوی رسانه ها و اهل قلم عنوان می کنند.

در اولین سال برگزاری این همایش نیز ارائه 40 هزار تومان به نفر برتر هر بخش مسابقه اعتراض بسیاری از شرکت کنندگان و منتخبین را به همراه داشت و برخی این جوایز را در اختتامیه آن به برگزار کنندگان پس دادند.

ناطق همچنین با اشاره به برنامه های این حوزه در جشن تولد یک کتاب، از برگزاری مراسم رونمایی کتاب "افلاطون گرایی وارونه" درحوزه هنری استان اردبیل خبر داد.

وی با بیان اینکه این کتاب امسال به قلم ملکه شاهی زاده دانشجوی مقطع دکترای ارتباطات و سینمای کشور آلمان - برلین توسط حوزه هنری استان اردبیل به چاپ رسیده است، متذکر شد: این مجموعه مروری بر نظریه های هویت بوده و در قالب شش فصل به بررسی این مقوله می پردازد.

رئیس حوزه هنری استان عنوان کرد: این کتاب عصر دوشنبه 31 شهریور ماه جاری در مراسمی رونمایی خواهد شد.