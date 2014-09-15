تیم ملی والیبال ایران از گروه مرگ فرار کرد/ همگروهی با فرانسه و آلمان

به گزارش خبرنگار مهر، با پایان گرفتن مرحله دوم رقابتهای والیبال قهرمانی جهان در لهستان چهره شش تیم صعود کننده به مرحله نهایی این مسابقات مشخص شد. یکشنبه شب از گروه E این مسابقات تیمهای ملی لهستان، فرانسه و ایران و از گروه E نیز برزیل، روسیه و آلمان راهی مرحله سوم این رقابتها شدند. حذف آمریکا قهرمان لیگ جهانی 2014 به دست آرژانتین بزرگترین شگفتی این دوره از مسابقات بوده است.
در این مرحله شش تیم حاضر در دو گروه G و H بازیهای خود را پی میگیرند. بر این اساس تیم ایران در گروه G با فرانسه و آلمان بازیهای خود را برگزار میکند. در گروه دیگر نیز برزیل، روسیه و لهستان قرار گرفتهاند که به نوعی گروه مرگ است چرا که هر سه تیم مدعی اصلی قهرمانی در این دوره از رقابتها هستند.
تیمهای حاضر در این دو گروه با یکدیگر به صورت دورهای بازی میکنند که دو تیم برتر گروههای G و H به مرحله نیمه نهایی راه خواهند یافت و تیمهای سوم نیز برای کسب عنوان پنجم با هم مصاف خواهند داشت.
نتایج کامل دیدارهای یکشنبه شب و جدول ردهبندی گروههای E و F به شرح زیر است:
گروه E:
* ایران 3 - صربستان یک
* آرژانتین 3 - آمریکا 2
* ایتالیا 3 - استرالیا یک
* لهستان 3 - فرانسه 2
جدول ردهبندی گروه E:
1- فرانسه 17 امتیاز
2- لهستان 16 امتیاز
3- ایران 15 امتیاز
4- آمریکا 14 امتیاز
5- صربستان 9 امتیاز
6- آرژانتین 8 امتیاز
7- ایتالیا 5 امتیاز
8- استرالیا بدون امتیاز
گروه F:
* فنلاند 3 - بلغارستان صفر
* برزیل 3 - روسیه یک
* آلمان 3- کانادا صفر
* کوبا 2 - چین 3
جدول ردهبندی گروه F:
1- برزیل 21 امتیاز
2- روسیه 17 امتیاز
3- آلمان 15 امتیاز
4- کانادا 10 امتیاز
5- فنلاند 6 امتیاز (معدل 0.932)
6- کوبا 6 امتیاز (معدل 0.911)
7- بلغارستان 5 امتیاز
8- چین 4 امتیاز
گروهبندی مرحله نهایی این مسابقات و برنامه بازیهای این مرحله به شرح زیر است:
گروه G: فرانسه، ایران و آلمان
گروه H: برزیل، روسیه و لهستان
سهشنبه - 25/06/93
* فرانسه - آلمان، ساعت 22:55
* لهستان - برزیل، ساعت 22:55
چهارشنبه - 26/06/93
* آلمان - ایران، ساعت 22:55
* برزیل - روسیه، ساعت 22:55
پنجشنبه - 27/06/93
* فرانسه - ایران، ساعت 22:55
* لهستان - روسیه، ساعت 22:55
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