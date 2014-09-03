تیم فوتبال امید ایران مدعی قهرمانی در آسیاست

به گزارش خبرنگار مهر، محسن مسلمان در حاشیه برگزاری مراسم بدرقه کاروان ورزش ایران اعزامی به بازی های آسیایی در خصوص وضعیت این تیم گفت: ما تیم خوبی داریم که زیر نظر آقای وینگادا و دیگر مربیان تمرینات خوبی را برگزار کرده و با آمادگی کامل به اینچئون می رویم تا بتوانیم در این دوره از مسابقات نماینده شایسته برای ایران باشیم.

وی درخصوص اینکه آیا تیم ایران می تواند مدال طلای بازی های آسیایی را کسب کند گفت: امسال نفرات خوبی در اردو حضور دارند که از تجربه بالایی برخوردار هستند و به نظر از مدعیان اصلی این دوره از مسابقات هستیم. ما اگر بتوانیم بازی عادی خودمان را برگزار کنیم شرایط خوبی خواهیم داشت.

مسلمان درخصوص رقبای ایران در این دوره از مسابقات گفت: همه حریفان قوی هستند و تیم ضعیف وجود ندارد. در بازی های آسیایی همه تیم ها روی مدال طلا حساب باز کرده اند و باید با قدرت در این بازی های حاضر شویم.