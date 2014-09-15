هشدار فرماندار نظرآباد به سودجویان زمین های کشاورزی/ پروژه جاده اشتهارد – نجم آباد نیازمند اهتمام ویژه

شهریار آقایی در گفتگو با خبرنگار مهر در ابتدا به بحث مشکلات فاضلاب شهرک صنعتی سپهر در نظرآباد پرداخت و گفت: نظرآباد متاسفانه فاقد سیستم جمع آوری و تصفیه فاضلاب شهری است و هزینه ای بالغ بر 110 میلیارد تومان پیش بینی اعتبار شده است و فقط فاز مطالعاتی آن انجام شده است و هیچ اعتباری تاکنون تامین نشده است.

وی افزود:از تمام کسانی که سرمایه گذار هستند دعوت می کنیم که در این حوزه سرمایه گذاری کنند چون سرمایه گذاری در فاضلاب و پسماند بسیار به صرفه است و یکی از روش های خوب درآمدزایی همین بخش فاضلاب است.شهرک صنعتی سپهر هم یک شهرک صنعتی مصوب خصوصی است و شهرک صنعتی نظرآباد یک شهرک مصوب دولتی است و ظرفیت های بسیار خوبی در منطقه دارند.

فرماندار نظرآباد در ادامه تصریح کرد: شهرک صنعتی نظرآباد دارای سیستم تصفیه فاضلاب است ولی شهرک صنعتی سپهر تا امروز سیستم تصفیه فاضلابش احداث نشده است.ما از مسئولین شهرک صنعتی نظراباد درخواست کردیم که ظرفیت تصفیه فاضلاب را افزایش بدهند تا شهرک صنعتی سپهر هم بتواند از ظرفیت آن بهره ببرد.

تاکید بر استفاده از سیستم های نوین کشاورزی و بهره گیری از کشت متناسب

وی در خصوص وضعیت کشاورزی نظرآباد اظهار داشت: نظرآباد قطب کشاورزی و دامداری و صنایع تبدیلی استان است،هر کدام از شهرستان های استان با یک محوریتی هدف گذاری شده است و برای نظراباد از روزی که بنده افتخار خدمت رسانی برای مردم را پیدا کرده ام تمام توان خود را صرف تمرکز بر کشاورزی و دامداری و صنایع تبدیلی آن کرده ام.

فرماندار نظرآباد با بیان اینکه در بحث کشاورزی، منطقه دارای خاک مستعدی است و کشاورزی در این منطقه قدمت طولانی ای دارد، افزود: به طور کل در محصولات کشاورزی و محصولات باغی وضعیت خوبی را داریم به طوری که در در تولید گندم رتبه اول استان در سال گذشته از آن تولیدکنندگان نظرآباد بود و در بحث تولید محصولات باغی ، باغداران بهترین محصولات را تولید می کنند و انتظار داریم این وضعیت حفظ بشود.

شهریار آقایی در خصوص مشکلات آب منطقه نیز گفت: تلاش می شود سیستم های آبیاری تحت فشار و قطره ای از سوی کشاورزان مورد استفاده قرار گیرد، و خوشبختانه سرمایه گذاری های مناسبی در این بخش داشتیم و دولت نیز در این زمینه مساعدت های فراوانی داشته است.

وی ادامه داد: امیدواریم با تلاش اداره جهاد کشاورزی کشاورزان به استفاده از سیستم های نوین کشاورزی و کشت های متناسب تشویق شومد زیرا زمانی که در یک خاک کشت منفرد صورت بگیرد خاصیت خود را از دست میدهد بنابراین باید کشت های متنوع در طول سال در زمین انجام شود به گونه ای ه هم استفاده از زمین بهینه باشد هم کیفیت محصولات بهینه شوند.

تغییر کاربری اراضی کشاورزی موضوعی که با جدیت پیگیری می شود

فرماندار نظرآباد همچنین در خصوص بهره برداری از سد طالقان تصریح کرد: یکی از مشکلات مهم در بخش کشاورزی بحث آب است و امیدواریم با استفاده از مصوبه دولت در خصوص حق استفاده از حق آبه سد طالقان، مشکل کم آبی نظرآباد و ساوجبلاغ را حل شود، البته احتمال می رود امسال این مساله به نتیجه نرسد اما در سالهای آینده به طور قطع از این حق آبه استفاده خواهیم کرد.

وی در ادامه با اشاره به موضوع تغییر کاربری زمین های کشاورزی اعلام کرد: یکی از موضوعات مهم مورد مطرح در نظرآباد تغییر کاربری زمین های است، نباید اجازه داد اراضی کشاورزی تبدیل به ویلا بشود اما متاسفانه سودجویان سعی می کنند شبانه در حوالی زمین ها دیوار کشی کنند و یا اقدام به ساخت و ساز بکنند اما به آنها هشدار می دهم که در نهایت با مجوز قضایی و پیگیری فرمانداری اقدام به تخریب دیوار کشی ها خواهیم کرد.

فرماندار نظرآباد در خصوص وضعیت نگهداشت و حفاظت از آثار تاریخی در شهرستان نظرآباد اظهار داشت:متاسفانه در دولت گذشته اصلا به این موضوع توجه نشده است.ما در نظرآباد بزرگترین تاریخ تمدن انسانی را داریم که در محموطه ازبکی قدمت 9000 سال تمدن وجود دارد و این قدمت کهن نشان از بزرگ بودن مردم منطقه دارد.

تملک اراضی مهمترین نیاز در پروژه جاده اشتهارد - نجم آباد

شهریار آقایی در بخش دیگری از صحبت های خود در خصوص وضعیت جاده نجم آباد اظهار داشت:جاده اشتهارد به نجم آباد در دو قطعه تحت عنوان جاده اشتهارد به نظرآباد بوده و دو قطعه آن تا نجم آباد اجرا شده است و مسیر نجم آباد تا اتصال به جاده قدیم کرج قزوین دارای بودجه ملی بوده است.

وی ادامه داد: دراین خصوص با مدیر کل اداره راه و شهرسازی جلسات متعددی برگزار و پیمانکار تقاطع های غیر همسطح این پروژه مشخص و بودجه های آن نیز ارزیابی شده است و امیدواریم که زودتر کلنگ احداث این پروژه به زمین بخورد.

فرماندار نظرآباد اعلام کرد: نیاز اصلی در این پروژه تملک اراضی مابین اتصال قطعه دو به قطعه یک است که مالک خصوصی دارد و این امر نیازمند اعتبار بسیار زیادی و متاسفانه زمزمه هایی شنیده می شود که اعتبار این طرح ملی نمی تواند موجب اتمام این طرح شود.

وی در ادامه افزود: امیدوارم که مسئولین وزارت راه و شهرسازی حتما این اهتمام را داشته باشند که این جاده به اتمام برسد چرا که این جاده مسیر حرکت کامیون ها و تریلر هایی که به سمت کرج هدایت می شوند را کوتاه می کند، همچنین اتمام این طرح باعث کاهش مصرف سوخت و کاهش آلودگی محیط زیست و کاهش تردد وسائط نقلیه سنگین در اتوبان و به تبع کاهش تلفات جاده ای می شود.

نظرآباد 150 هزار نفری تنها یه بیمارستان 62 تخته دارد

رئیس شورای اداری نظرآباد در ارتباط با موضوع بهداشت و درمان این منطقه گفت:شهرستان نظرآباد با جمعیتی بالغ بر 150 هزار نفر تنها یک بیمارستان دولتی 62 تخته دارد، با وجود اینکه خدمات خوب و مطلوبی در این مرکز درمانی ارائه می شود ولیکن این بیمارستان مشکلاتی دارد و ننیازمند بازسازی عمرانی است و امید می رود خیران در این امر یاری رسان باشند.

وی با بیان اینکه تنها یک درمانگاه تامین اجتماعی در این شهرستان خدمت رسان به 80 هزار بیمه شده است که تحت پوشش شهرستان ساوجبلاغ می باشد، گفت: خوشبختانه با حضور دکتر آفریده مدیر درمان تامین اجتماعی این اتفاق خوب حادث شد و بلافاصله با دستور ایشان این مساله مرتفع و امروز درمانگاه رضوان،هم به لحاظ مالی و هم به لحاظ اداری مستقل است و در این مدت کوتاه هم اقدامات اصلاحی خوبی در جهت ارائه خدمات بهتر به بیمه شده ها انجام شده است.

حمایت از بخش خصوصی مورد توجه ویژه است

آقایی در خصوص موضوع مدیریت شهری در تنکمان و نظرآباد گفت: ما در حال حاضر شاهد فعالیت شورای چهارم هستیم و شهرداران هر دو شهرداری تنکمان و نظرآباد در حال فعالیت خوبی هستند و تلاش ما این است که همگرایی شهرداران محترم با مدیریت عالی شهرستان بیشتر شود تا بتوانیم رضایت مردم نظرآباد و تنکمان را جلب بکنیم

فرماندار نظرآباد ضمن اعلام حمایت از بخش خصوصی در شهرستان نظرآباد گفت: سیاست کلی فرمانداری حمایت از بخش خصوصی است، هر سرمایه گذاری که در بخش های مختلف کشاورزی و دامداری، صنایع تبدیلی، گردشگری و ساخت و ساز فعالیت کند به طور قطع درچهاچوب قوانین از آنها حمایت کرده و سعی می کنیم فعالیت اداری این عزیان کوتاه بشود تا با حمایت دولت بتواینم اشتغال زایی بیشتری داشته باشیم.

وی در خصوص حمایت فرمانداری از سمن ها تصریح کرد: دولت سابق علاقه ای به فعالیت سمن ها نداشته است ولی سیاست ما این است که از فعالیت سمن ها حمایت بکنیم و به اداره اجتماعی ابلاغ کردیم که حمایت های لازم را دشته باشند.

اصلاح طرح تفصیلی خدمت به شهروندان تنکمان و نظرآباد

فرماندار نظرآباد در خصوص وضعیت طرح تفصیلی و طرح جامع نظرآباد و تنکمان گفت: یکی از مشکلات اصلی ما در منطقه، مساله طرح جامع و طرح تفصیلی شهرستان های نظرآباد و تنکمان است،در سال 90 طرح جامع بازنگری و ابلاغ شده است و تا قبل از آن شهر تنکمان مطابق طرح هادی اداره می شد و در واقع در بخش روستایی قرار داشت اما امروز به شهر تبدیل شده است و اولین طرح جامع شهر تنکمان است.

وی در ادامه گفت:آن شاخصه هایی که مشاوران طرح،آن را تهیه کرده اند بر اساس الگوهایی بوده است که با شرایط شهر تنکمان و نظرآباد انطباق ندارد و همراه با نارضایتی مردم و کاهش ساخت و سازها همراه بوده است،چون در آن طرح تفصیلی سرانه ها و تراکم ها پیش بینی نشده است و منجر به این شده است که در بافت اصلی شهر بافت تجاری نداشته باشیم و این موضوع منجر به تخلف شهروندان می شود.

شهریار آقایی در پایان اظهار داشت: در گذشته به ساختمان ها مجوز چهار طبقه داده شده است اما طبق طرح جدید مجوز دو طبقه داده می شود که این موضوع باعث تخریب سیمای شهری شهرستان می شود، اما خوشبختانه با همکاری شورای شهر و شهرداری می توانیم نوید آن را بدهیم که عزم بر آن است که تا جایی که برنامه ها مغایرت با طرح اساسی پیدا نکند،طرح تفصیلی اصلاح می شود و این یکی از مهمترین خدماتی است که به شهروندان نظرآباد و تنکمان ارائه می شود.