ذائقه ذهني مخاطبان در پذيرش اثر هنري پائين آمده است

حجت الاسلام علي اصغر فضيلت در گفتگو با خبرنگار مهر، افزود: برخي افراد امروزه محو هيكل موسيقي شدند بدون توجه به اينكه اثر هنري مورد نظر آرامش بخش يا مخرب اعصاب است.

وي با بيان اين نكته كه مخاطبان سهل پذيرشده اند، اظهار كرد: مخاطبان به دنبال راحترترين هنر براي گذراندن اوقات فراغت خود هستند و موسيقي آسانترين اثر هنري براي آنها به شمار مي رود.

مدير كل فرهنگ و ارشاد اسلامي استان گلستان با تاكيد بر اين نكته كه ارائه يك اثر هنري در بخش موسيقي براي صاحب اثر بسيار سخت به شمار مي رود، تصريح كرد: صاحب اثر متولي افزايش سطح مخاطب است به همين دليل بايد براي ارتقا سطح ذائقه مردم تلاش كند.

حجت الاسلام فضيلت ضمن اشاره به اين نكته كه اثر فاخر جاي خودش را به راحتي باز مي كند، افزود: دستگاههاي متولي مانند اداره فرهنگ و ارشاد اسلامي و حوزه هنري در مرحله بعدي مي توانند در بالا رفتن مطالبات مخاطبان در بخش هنر تاثير گذار باشند.

اين مسئول گلستاني مدرسان حوزه هاي علميه، دانشگاهيان، معلمين، سخنرانان را از اعضاي تاثير گذار براي افزايش ذائقه ذهني مخاطبان دانست و اذعان كرد: اين تفكر كه براي تغيير در بحث فرهنگ و هنر تنها اداره كل فرهنگ و ارشاد متولي است، اشتباهي بيش نيست چراكه در مقوله فرهنگ تمامي بخش ها موثر هستند.

وي با بيان اين نكته كه مخاطبان بخشي نگر شده اند، افزود: اغلب تمايل زيادي به حضور در كنسرت هاي موسيقي با سبك هاي مختلف دارند و هيچ رغبتي براي شركت در نمايش تئاتر از خود نشان نمي دهند زيرا ذائقه مخاطب سهل پذير شده است.

حجت الاسلام فضيلت با اشاره به اين نكته كه تماشاي موسيقي به مراتب آسانتر از تماشاي نمايش تئاترو فيلم در سينما است، اذعان كرد: نياز است تا هنر تئاتر و سينما نيز مطابق با خواسته مخاطب اثر توليد كند تا از آن به خوبي استقبال شود.

وي به تشويق جوانان و نوجونان براي افزايش مطالعه تاكيد كرد و افزود: خانواده ها بايد در سبد خريد خود، جايي براي خريد و مطالعه كتاب در نظر بگيرند زيرا مطالعه ،راهي براي تقويت روحيه ديني کودکان و نوجوانان به مشار مي رود.

اين مسئول گلستاني در خاتمه ضمن تاكيد بر تشويق خانواده ها بر تحكيم بناي خانواده، تصريح كرد: حضور در مساجد و شركت در برنامه هاي فرهنگي، حضور در نمايش هاي تئاتر و نمايشگاههاي هنري باعث مي شود تا كودكان و نوجوانان از سنين پائين به معاني هنر و فرهنگ و مسائل ديني آشنايي يابند.