آغاز ثبت نام دهمین دوره تخصصی صحیفه سجادیه

به گزارش خبرگزاری مهر، دهمین دوره تخصصی صحیفه سجادیه با هدف ارتقای سطح دانش و معرفت دینی علاقه‌مندان به معارف اهل‌بیت(ع) آغاز به کار کرد. این مرکز آموزشی با دعوت از واجدین شرایط، گامی دیگر در مسیر ترویج «زبور آل محمد(ص)» برمی‌دارد.

بر اساس اعلام این مرکز، ثبت‌نام این دوره در دو قالب حضوری و مجازی (آنلاین) صورت می‌گیرد که شرایط پذیرش هر بخش به شرح زیر است:

شرایط پذیرش:

دوره حضوری: ویژه طلاب سطح سه و بالاتر حوزه‌های علمیه (ساکن قم).

دوره مجازی (آنلاین): ویژه طلاب و دانش‌آموختگان مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری دانشگاه‌های سراسر کشور.

این دوره برای هر دو گروه برادران و خواهران در دسترس است.

زمان‌بندی و نحوه برگزاری:

این دوره آموزشی از ۱۵ مهرماه ۱۴۰۵ آغاز شده و تا ۳۰ اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۶ ادامه خواهد داشت. کلاس‌ها در بازه زمانی ساعت ۱۴ تا ۱۷ و طبق برنامه‌بندی زیر برگزار می‌شوند:

برادران: روزهای شنبه و دوشنبه

خواهران: روزهای یکشنبه و سه‌شنبه

فراخوان ثبت‌نام دهمین دوره تخصصی «صحیفه سجادیه» منتشر شدعلاقه‌مندان واجد شرایط برای ثبت‌نام و کسب اطلاعات بیشتر می‌توانند به سامانه اینترنتی این مرکز به نشانی https://sahyfa.ir/SAHYFEH۴۰۵-۹H/ مراجعه کنند. همچنین اخبار و جزئیات تکمیلی این دوره از طریق کانال اطلاع‌رسانی مرکز در پیام‌رسان ایتا به نشانی https://eitaa.com/sahyfeh در دسترس عموم قرار دارد.

صحیفه سجادیه که به عنوان «اخت القرآن» و «زبور آل محمد(ص)» شناخته می‌شود، گنجینه‌ای بی‌بدیل از معارف توحیدی، اخلاقی و اجتماعی است که برگزاری چنین دوره‌های تخصصی، نقشی بسزا در تبیین و ترویج این فرهنگ غنی در جامعه علمی و حوزوی کشور ایفا می‌کند.