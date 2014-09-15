معاون جدید آموزش ابتدایی آموزش و پرورش هرمزگان معرفی شد

به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی عباس نسب معاون جدید آموزش ابتدایی اداره کل آموزش و پرورش هرمزگان صبح دوشنبه در آئين معارفه خود، اظهارداشت: نقش آموزش ابتدایی و اهمیت و جایگاه این حوزه برکسی پوشیده نیست وبه واقع آموزش دبستانی و پیش دبستانی سند بیمه آموزش و پرورش است.

وي در تشریح اهداف و برنامه های خود افزود: برای اینکه بتوانیم نظام آموزشی و ساختار تعلیم و تربیت را از یک چشم انداز روشنی برخوردار نماییم باید همه ظرفیت ها را برای پویایی و کارآمدی مقطع ابتدایی به کار ببندیم.

معاون آموزش ابتدایی اداره کل آموزش و پرورش هرمزگان تاکید کرد: قطعا باید نگاه فرابخشی به حوزه ابتدایی باشد و همه بخش ها و مجموعه های آموزش و پرورش در نیل به اهداف و راهبردها در کناراین مقطع مهم باشند.

عباس نسب در ادامه خاطرنشان کرد: نگاه به آموزش ابتدایی باید نگاه به روز باشد وباسرعت تحولات علمی و نوین آموزشی همگام و حتی یک گام جلوتر باشد.

این مقام مسئول با بیان اینکه نمی توان به تکیه بر دانش و سیاست های ناکارآمد به کارآمدی این بخش امیدواربود، یادآورشد: بر این این اساس نگاه حاکم به حوزه ابتدایی تدابیر و سیاست های جدید وزات آموزش و پرورش در دولت تدبیر و امید است و تمرکز کارکنان این مجموعه در سراسر استان باید براین محور استوار باشد.

وي گفت: آنچه محور سیاست های جدید این معاونت است جامع نگری به همه ظرفیت ها درجهت تحقق سیاست ها می باشد و دراین مسیر هیچ واحدی را جدای از مجموعه ی ابتدایی نمی دانیم.

وی توجه به برنامه ریزی، همفکری، نوآوری و دارا بودن ایده های نوین را لازمه فعالیت در این بخش دانست و تاکید کرد: آنچه می تواند به تحقق اهداف و برنامه ها درساختارکلان نظام تعلیم و تربیت کمک نماید اهتمام جدی به آموزش ابتدایی است که توصیه ما به همکاران در این مجموعه تعامل و بهره گیری از همه ظرفیت ها خصوصا بخش مهم اولیا و مربیان است .

عباس نسب اظهار داشت: اميدواريم در سایه وحدت وهمدلی با تکیه بر سیاست های وزارت آموزش و پرورش، شاهد تبلوراهداف و برنامه ها در مجموعه آموزش ابتدایی باشیم.

در این آیین با معرفی مرتضی عباس نسب به عنوان معاون جدید آموزش ابتدایی آموزش و پرورش هرمزگان، ازخدمات "ناهید سلیمانی احمدی" در مدت مسئولیت این مجموعه تقدیر شد.