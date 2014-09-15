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۲۴ شهریور ۱۳۹۳، ۱۴:۱۱

طی آئینی/

اولین نمایشگاه جشنواره صنعت پسته در دامغان افتتاح شد

اولین نمایشگاه جشنواره صنعت پسته در دامغان افتتاح شد

دامغان - خبرگزاری مهر: طی آئینی و همزمان با نخستین جشنواره و سمپوزیوم ملی پسته ایران - دامغان، نمایشگاه صنعت پسته با 36 غرفه در مجتمع فرهنگی هنری شهید شاهچراغی دامغان افتتاح شد.

به گزارش خبرنگار مهر، فرماندار شهرستان دامغان صبح دوشنبه در آئین افتتاح نمایشگاه صنعت پسته در این شهرستان اظهار داشت: دامغان با برخورداری از 14 هزار و 500 هکتار باغ پسته، نقش مهم و خوبی در این محصول اقتصادی و استراتژیک دارد.

علی اصغر مجد تصریح کرد: برپایی نمایشگاه صنعت پسته در دامغان همزمان با برگزاری نخستین جشنواره و سمپوزیوم پسته ایران فرصت مغتنمی است که بتوانیم توانمندی و ظرفیت های این محصول مهم و اقتصادی را بار دیگر به جهانیان معرفی کنیم.

وی وجود غرفه های متعدد در این نمایشگاه را راهبردی بزرگ برای گام برداشتن در توسعه پسته دامغان بیان کرد و اظهار داشت: در طول برگزاری این نمایشگاه می توانیم با جذب بازدید کنندگان به ویژه گردشگران در معرفی، رشد و توسعه این محصول تلاش کنیم.

رئیس کارگروه آب، کشاورزی و منابع طبیعی شهرستان دامغان گفت: امیدواریم با اولین جشنواره و سمپوزیوم ملی پسته ایران که به میزبانی دامغان در طی روزهای26 و 27 شهریور امسال برگزار خواهد شد به دستاوردهای خوبی در این راه برسیم و به تقویت و توسعه باغات پسته منطقه گام برداریم.

در اولین نمایشگاه صنعت پسته دامغان غرفه هایی متشکل از سوغات و صنایع دستی، جاذبه های تاریخی و گردشگری، ایستگاه نقاشی، پرواز بادبادک ها و غرفه هایی از ادوات و ماشین آلات کشاورزی وجود دارد.

این نمایشگاه از 24 تا 28هر روز از ساعت 10 تا 13 و 16 تا 21 در مجتمع فرهنگی هنری شهید شاهچراغی دامغان واقع در میدان ورزش این شهر دایر است.

کد مطلب 2370808

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