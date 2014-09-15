اولین نمایشگاه جشنواره صنعت پسته در دامغان افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، فرماندار شهرستان دامغان صبح دوشنبه در آئین افتتاح نمایشگاه صنعت پسته در این شهرستان اظهار داشت: دامغان با برخورداری از 14 هزار و 500 هکتار باغ پسته، نقش مهم و خوبی در این محصول اقتصادی و استراتژیک دارد.

علی اصغر مجد تصریح کرد: برپایی نمایشگاه صنعت پسته در دامغان همزمان با برگزاری نخستین جشنواره و سمپوزیوم پسته ایران فرصت مغتنمی است که بتوانیم توانمندی و ظرفیت های این محصول مهم و اقتصادی را بار دیگر به جهانیان معرفی کنیم.

وی وجود غرفه های متعدد در این نمایشگاه را راهبردی بزرگ برای گام برداشتن در توسعه پسته دامغان بیان کرد و اظهار داشت: در طول برگزاری این نمایشگاه می توانیم با جذب بازدید کنندگان به ویژه گردشگران در معرفی، رشد و توسعه این محصول تلاش کنیم.

رئیس کارگروه آب، کشاورزی و منابع طبیعی شهرستان دامغان گفت: امیدواریم با اولین جشنواره و سمپوزیوم ملی پسته ایران که به میزبانی دامغان در طی روزهای26 و 27 شهریور امسال برگزار خواهد شد به دستاوردهای خوبی در این راه برسیم و به تقویت و توسعه باغات پسته منطقه گام برداریم.

در اولین نمایشگاه صنعت پسته دامغان غرفه هایی متشکل از سوغات و صنایع دستی، جاذبه های تاریخی و گردشگری، ایستگاه نقاشی، پرواز بادبادک ها و غرفه هایی از ادوات و ماشین آلات کشاورزی وجود دارد.

این نمایشگاه از 24 تا 28هر روز از ساعت 10 تا 13 و 16 تا 21 در مجتمع فرهنگی هنری شهید شاهچراغی دامغان واقع در میدان ورزش این شهر دایر است.