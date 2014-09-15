به گزارش خبرگزاری مهر، اشعار «نامه‌های کوفی» در سه بخش سروده شده که بخش نخست اشعار مذهبی و آیینی در دفتری با عنوان «خیزران» نام دارد. فصل دوم شعرهای عاطفی، اجتماعی و انتقادی در فصلی با عنوان «سیاه و سفید» آمده است٬ همچنین فصل سوم این مجموعه با عنوان «نامه‌های کوفی» است که دربرگیرنده اشعار سپید شاعر است.

این شعرها به فضای آیین‌های ما ایرانی‌ها درباره واقعه عاشورا پرداخته و نگاهی انتقادی به مردم و باورهایی دارد که سبب می‌شوند سواستفاده‌هایی از مساله عاشورا صورت بگیرد را شامل شده است.

فصل اول و دوم حدود 40 قطعه شعر و دفتر سوم حدود 32 قطعه شعر سپید را شامل می‌شود. اشعار کلاسیک این مجموعه در قالب‌های غزل و چهارپاره سروده شده‌اند.

بیابانکی در یکی از مجموعه شعرهای این اثر شاعر در قالب چهارپاره اینچنین سروده است:

شمعدان‌های رنگ و رو رفته

قوری لب پریده چینی

هوس چای تازه کرده دلم

آی مادر!مرا نمی‌بینی؟

مجموعه شعر «نامه‌های کوفی» در قطع رقعی و در شمارگان 2500 نسخه توسط انتشارات سوره مهر به چاپ سوم رسیده است.