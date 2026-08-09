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۱۸ مرداد ۱۴۰۵، ۴:۴۰

تجمع شبانه مردم گالیکش وارد موج ۱۶۱ شد

تجمع شبانه مردم گالیکش وارد موج ۱۶۱ شد

گالیکش- حضور شبانه مردم گالیکش در دفاع از انقلاب و رهبری وارد موج یکصدوشصت‌ویکم شد.

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کد مطلب 6911668

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