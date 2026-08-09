https://mehrnews.com/x3cLGt ۱۸ مرداد ۱۴۰۵، ۴:۴۰ کد مطلب 6911668 استانها گلستان استانها گلستان ۱۸ مرداد ۱۴۰۵، ۴:۴۰ تجمع شبانه مردم گالیکش وارد موج ۱۶۱ شد گالیکش- حضور شبانه مردم گالیکش در دفاع از انقلاب و رهبری وارد موج یکصدوشصتویکم شد. دریافت 6 MB کد مطلب 6911668 کپی شد مطالب مرتبط حضور با شکوه مردم دیار آفتاب در یکصد و شصت و یکمین شب حماسه یکصد و شصت و یکمین شب بیعت ساوجیها با رهبر معظم انقلاب صد و شصت و یکمین شب حضور زنجانیها در میدان آبیک در شب ۱۶۱؛ حضور مردم ادامه یافت مهرگان؛ یک شب دیگر و جلوه ای تازه از همراهی مردم محمدیه در شب ۱۶۱؛ شب دیگری از حضور مردم در میدان برچسبها گلستان گالیکش تجمع مردمی
نظر شما