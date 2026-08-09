به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خانه ملت، حسن حسننتاج، با اشاره به مشکلات مراکز دیالیز خصوصی گفت: این مراکز بار زیادی را از دوش دانشگاههای علوم پزشکی برداشته و در سراسر کشور خدمات خود را به نحو احسن ارائه میدهد. اما متأسفانه با وجود هزینههای مالی زیادی که این مراکز برای ارائه خدمات، تأمین نیازها و خریدهای مورد نیاز خود انجام دادهاند، بیمهها نتوانستهاند هزینههای آنها را جبران کنند و بدهی خود را به این بخش پرداخت کنند.
عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس ادامه داد: در حال حاضر بیمه تأمین اجتماعی حدود ۹ ماه است که به بخش دیالیز خصوصی بدهکار است و متأسفانه اتفاقی که در حال رخ دادن است، تعطیلی این مراکز یکی پس از دیگری است.
وی با اشاره به پیامدهای تعطیلی مراکز دیالیز خصوصی برای بیماران تصریح کرد: اگر این مراکز تعطیل شود، بیماران مجبور خواهند شد دوباره برای دریافت خدمات به دانشگاههای علوم پزشکی مراجعه کنند، در حالی که دانشگاهها نیز ظرفیت و تختهای محدودی دارند.
حسننتاج توضیح داد: دانشگاهها در گذشته بخشی از ظرفیت و تختهای خود را به دلیل واگذاری ارائه خدمات به بخش خصوصی جابهجا کردهاند و اکنون در صورت بازگشت بیماران به مراکز دانشگاهی، امکانات و ظرفیت لازم برای پذیرش همه بیماران دیالیزی وجود ندارد.
وی با ابراز نگرانی از احتمال اختلال در ارائه خدمات به بیماران دیالیزی گفت: نگرانی ما این است که در صورت ادامه این وضعیت، بیماران دیالیزی نتوانند خدمات مورد نیاز خود را دریافت کنند و با مشکل مواجه شوند، بنابراین باید هرچه سریعتر بیمه تأمین اجتماعی بدهی خود را به بخش دیالیز خصوصی پرداخت کند تا این مراکز توان ادامه فعالیت و ارائه خدمات به بیماران را داشته باشند.
عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس تأکید کرد: از سوی دیگر، بخشی از بدهی بیمه سلامت نیز به این مراکز باقی مانده است که امیدواریم این بدهی نیز هرچه سریعتر پرداخت شود تا مراکز دیالیز خصوصی بتوانند به همکاری خود با بیماران ادامه دهند.
حسننتاج یادآور شد: تذکر ما به هر دو بیمه، به ویژه بیمه تأمین اجتماعی این است که هرچه سریعتر نسبت به پرداخت بدهی خود به مراکز دیالیز خصوصی اقدام کنند تا مشکلات بیماران دیالیزی برطرف و نگرانیها در این زمینه کاهش یابد.
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