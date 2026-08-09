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۱۸ مرداد ۱۴۰۵، ۴:۴۲

تداوم حضور شبانه مردم در آزادشهر

تداوم حضور شبانه مردم در آزادشهر

آزادشهر-حضور شبانه مردم آزادشهر در خیابان‌ها در دفاع از انقلاب و ولایت همچنان ادامه دارد.

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کد مطلب 6911669

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