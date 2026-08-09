https://mehrnews.com/x3cLGv ۱۸ مرداد ۱۴۰۵، ۴:۴۲ کد مطلب 6911669 استانها گلستان استانها گلستان ۱۸ مرداد ۱۴۰۵، ۴:۴۲ تداوم حضور شبانه مردم در آزادشهر آزادشهر-حضور شبانه مردم آزادشهر در خیابانها در دفاع از انقلاب و ولایت همچنان ادامه دارد. دریافت 11 MB کد مطلب 6911669 کپی شد مطالب مرتبط حضور با شکوه مردم دیار آفتاب در یکصد و شصت و یکمین شب حماسه بیعت با ولایت و رهبری در دیار آفتاب به ایستگاه ۱۶۲ رسید یکصد و شصت و یکمین شب بیعت ساوجیها با رهبر معظم انقلاب صد و شصت و یکمین شب حضور زنجانیها در میدان آبیک در شب ۱۶۱؛ حضور مردم ادامه یافت مهرگان؛ یک شب دیگر و جلوه ای تازه از همراهی مردم محمدیه در شب ۱۶۱؛ شب دیگری از حضور مردم در میدان موج صد و شصت و یکم حضور رشتیها در میدان صد و شصت و یکمین راهپیمایی شبانه لاهیجانیها در خیابان خبرنگاران مهر گیلان در تجمع شبانه تجلیل شدند برچسبها گلستان آزادشهر تجمع مردمی
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