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۱۸ مرداد ۱۴۰۵، ۴:۴۰

میدانداری مردم چناران در جهت خونخواهی رهبر شهید

میدانداری مردم چناران در جهت خونخواهی رهبر شهید

چناران- مردم چناران شبی دیگر در اجتماع شبانه جهت خونخواهی رهبر شهید در خیابان میدان را دست گرفتند.

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کد مطلب 6911671

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