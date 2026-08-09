https://mehrnews.com/x3cLGx ۱۸ مرداد ۱۴۰۵، ۴:۴۰ کد مطلب 6911671 استانها خراسان رضوی استانها خراسان رضوی ۱۸ مرداد ۱۴۰۵، ۴:۴۰ میدانداری مردم چناران در جهت خونخواهی رهبر شهید چناران- مردم چناران شبی دیگر در اجتماع شبانه جهت خونخواهی رهبر شهید در خیابان میدان را دست گرفتند. دریافت 27 MB کد مطلب 6911671 کپی شد مطالب مرتبط بسیج خادمان و مجاوران امام رئوف برای میزبانی از زائران دهه پایانی صفر اسکان یک میلیون نفر شب در مشهد پیش بینی شده است تولیت آستان قدس رضوی: داستان و شعر ابزاری ماندگار برای معرفی ائمه است پیشبینی افزایش ۲۵ درصدی حضور زائران در دهه پایانی ماه صفر در مشهد برچسبها رهبر شهید خراسان رضوی چناران و بینالود
نظر شما