به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، "سرگئی لاوروف" وزیرخارجه روسیه امروز در سخنانی تاکید کرد: از همه طرفهای بینالمللی میخواهم از معیارهای دوگانه در برخورد با داعش اجتناب ورزند.
وی تاکید کرد: برخی کشورهای حاضر در کنفرانس پاریس، از مسئولان اصلی افزایش توانمندیهای داعش هستند.
لاوروف افزود: روسیه تنها در صورتی از ائتلاف بینالمللی علیه داعش حمایت میکند که این ائتلاف زیر پرچم سازمان ملل و با مشارکت ایران و سوریه تشکیل شود.
خاطرنشان می شود برخی کشورهای غربی و عربی امروز در نشستی در پاریس، در حال بررسی تشکیل ائتلاف برای مبارزه با داعش هستند. عدم حضور کشورهای موثر منطقهای نظیر ایران و سوریه نیز موفقیت این ائتلاف را در نیل به اهدافش زیر سوال برده است.
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